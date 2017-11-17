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Михаил Боярский и Лариса Луппиан разругались в присутствии журналистов

Сегодня, 11:36
Не секрет, что по сей день в актёрской паре Михаил Боярский и Лариса Луппиан бушуют страсти. Но сложно себе представить, что творится в голове Михаила Сергеевича, когда он позволяет себе говорить такие слова в адрес супруги, как в недавнем интервью "Аргументы и факты".

Михаил Боярский и Лариса Луппиан разругались в присутствии журналистов
Лариса много раз рассказывала в интервью про пьяные выходки и измены мужа, которые она терпела, чтобы сохранить семью и не оставлять двоих детей без отца.

Михаил Боярский и Лариса Луппиан разругались в присутствии журналистов


Михаил Боярский и Лариса Луппиан разругались в присутствии журналистов


Михаил же считает, что Луппиан просто не смогла бы выжить без него.

Михаил Боярский и Лариса Луппиан разругались в присутствии журналистов


"Мужчина должен завоевать женщину. А у нас я его завоевала и за это очень сильно поплатилась. Чем? Избаловала его: он и чаю себе не нальет, ничего… Не стирает, не готовит. Ничего вообще! Конечно, деньги приносит"

- жалуется журналисту Лариса.

"Нет, что она несет?! А что тогда ты будешь делать, завоевательница, амазонка? Если я сдохну, она сдохнет тут же! Ни секунды не проживет! Вот если наоборот, не дай бог – ничего бы не изменилось! Ну тосковал бы…"

- переходит на крик Боярский.

"Если муж зарабатывает – он бог и царь, а женщина, которая вырастила двух детей, родила, выносила их по девять месяцев каждого…"
- замечает Лариса.

Михаил Боярский и Лариса Луппиан разругались в присутствии журналистов


Боярский не даёт супруге договорить:

"А я что, не воспитывал?! В плавании что ли был?! Почему ты думаешь, что ты их вырастила, обучила?! Как же ты так можешь? Вы можете говорить с Америкой, Германией сколько угодно, а я знаю, как нужно распределить силы и средства, чтобы все было в порядке. Поехать в Москву на машине? Едем куда хотим, не задумываясь, хватит бензина – не хватит. Пойдем купим костюм? Пойдем купим. Кольцо золотое? Пусть будет кольцо…"

- возмущался 69-летний актер.

Интересно, что все эти разборки происходят на фоне записи в Инстаграм, которую опубликовал Михаил Сергеевич:

"В сухом остатке в жизни остается одно: любить семью, детей, внуков. А кто мне может помочь это сделать, кроме Лары? Никто. На кой черт я кому-то, кроме нее, еще нужен?"

- грустно подписал он снимок.

Михаил Боярский и Лариса Луппиан разругались в присутствии журналистов


Тогда зачем же так сильно критиковать супругу в интервью?

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Ключевые слова: Михаил Боярский

Количество просмотров: 3 562
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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