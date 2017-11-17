Михаил Боярский и Лариса Луппиан разругались в присутствии журналистов

Лариса много раз рассказывала в интервью про пьяные выходки и измены мужа, которые она терпела, чтобы сохранить семью и не оставлять двоих детей без отца.Михаил же считает, что Луппиан просто не смогла бы выжить без него."Мужчина должен завоевать женщину. А у нас я его завоевала и за это очень сильно поплатилась. Чем? Избаловала его: он и чаю себе не нальет, ничего… Не стирает, не готовит. Ничего вообще! Конечно, деньги приносит"- жалуется журналисту Лариса."Нет, что она несет?! А что тогда ты будешь делать, завоевательница, амазонка? Если я сдохну, она сдохнет тут же! Ни секунды не проживет! Вот если наоборот, не дай бог – ничего бы не изменилось! Ну тосковал бы…"- переходит на крик Боярский."Если муж зарабатывает – он бог и царь, а женщина, которая вырастила двух детей, родила, выносила их по девять месяцев каждого…"- замечает Лариса.Боярский не даёт супруге договорить:"А я что, не воспитывал?! В плавании что ли был?! Почему ты думаешь, что ты их вырастила, обучила?! Как же ты так можешь? Вы можете говорить с Америкой, Германией сколько угодно, а я знаю, как нужно распределить силы и средства, чтобы все было в порядке. Поехать в Москву на машине? Едем куда хотим, не задумываясь, хватит бензина – не хватит. Пойдем купим костюм? Пойдем купим. Кольцо золотое? Пусть будет кольцо…"- возмущался 69-летний актер.Интересно, что все эти разборки происходят на фоне записи в Инстаграм, которую опубликовал Михаил Сергеевич:"В сухом остатке в жизни остается одно: любить семью, детей, внуков. А кто мне может помочь это сделать, кроме Лары? Никто. На кой черт я кому-то, кроме нее, еще нужен?"- грустно подписал он снимок.Тогда зачем же так сильно критиковать супругу в интервью?