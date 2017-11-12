Виктория Лопырёва отругала девушку за связь с мужчиной, у которого есть дети

Ещё десять лет назад Виктория, сидя на программе у Малахова, осуждала 25-летнюю девушку за связь с мужчиной, у которого есть дети:"У меня вопрос к Ксении, вот просто мне по-женски интересно, какая мотивация у девушки в 25 лет, мы с Вами ровесницы, мне тоже 25, когда она начинает встречаться с мужчиной, у которого пять детей. Неужели Вы не боитесь, что это когда-то каким-то образом... Я - верующий человек... Это когда-то может к Вам вернуться. В какой-то другой форме..."- со знанием дела рассуждает Виктория."На чужом несчастье своего счастья не построишь никогда"- выкрикивает она под бурю аплодисментов зала.Видимо, что-то в голове у Лопырёвой за эти годы изменилось, раз она позволяет себе такие же неприличности, что и несчастная героиня программы Малахова.Напомним, в данный момент Виктория Лопырева воспитывает сына от бизнесмена Игоря Булатова, который был женат на момент начала интима с Викой. Более того, у него был одни ребёнок, а во время беременности Лопырёвой, жена Игоря была беременна вторым. Вот такой каламбур.