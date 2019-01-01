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Брак на 4 дня: бывшая жена Николаса Кейджа впервые поведала о разводе

Вчера, 22:15
Актер Николас Кейдж и визажист Эрика Койке расстались спустя всего 4 дня после свадьбы.

Брак на 4 дня: бывшая жена Николаса Кейджа впервые поведала о разводе
55-летний Николас Кейдж очень тяжело переживал расставание со своей предыдущей супругой, кореянкой Элис Ким. Когда они познакомились, женщина работала официанткой. У пары есть совместный сын, родившийся в 2005 году.

Брак на 4 дня: бывшая жена Николаса Кейджа впервые поведала о разводе


Разрыв произошел в 2016 году, и в жизни актера началась чёрная полоса. Его то и дело видели в разных барах в сильном алкогольном опьянении. Во время свадьбы с последней супругой 23-летней Эрикой Койке Кейдж также был сильно пьян.
В итоге, их брак продлился всего четыре дня, после чего Николас фактически обвинил Эрику в измене и подал заявление на развод. Койке, в свою очередь, утверждает, что у неё не было и в настоящее время нет других отношений. Также она призналась, что Кейдж пытался вернуться к ней, но она ему отказала. Бракоразводный процесс тянется с марта нынешнего года, и, похоже, далёк от завершения, потому как Эрика требует солидные отступные.

Брак на 4 дня: бывшая жена Николаса Кейджа впервые поведала о разводе

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Ключевые слова: Николас Кейдж, Эрика Койке

Количество просмотров: 3 380
Автор: Katarina

Автор фото: celebrityinsider.com, people.com

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