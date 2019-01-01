Брак на 4 дня: бывшая жена Николаса Кейджа впервые поведала о разводе

55-летний Николас Кейдж очень тяжело переживал расставание со своей предыдущей супругой, кореянкой Элис Ким. Когда они познакомились, женщина работала официанткой. У пары есть совместный сын, родившийся в 2005 году.Разрыв произошел в 2016 году, и в жизни актера началась чёрная полоса. Его то и дело видели в разных барах в сильном алкогольном опьянении. Во время свадьбы с последней супругой 23-летней Эрикой Койке Кейдж также был сильно пьян.В итоге, их брак продлился всего четыре дня, после чего Николас фактически обвинил Эрику в измене и подал заявление на развод. Койке, в свою очередь, утверждает, что у неё не было и в настоящее время нет других отношений. Также она призналась, что Кейдж пытался вернуться к ней, но она ему отказала. Бракоразводный процесс тянется с марта нынешнего года, и, похоже, далёк от завершения, потому как Эрика требует солидные отступные.