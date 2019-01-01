Озвучена причина расставания Брэдли Купера и Ирины Шейк





Актер Брэдли Купер и модель Ирина Шейк казались очень красивой и счастливой парой. Встречаясь совсем недолго, у них родилась дочка, а Ирина сразу переехала в дом к Брэдли.

Ходили слухи, что чёрная кошка пробежала между возлюбленными после того, как у Купера якобы завязался роман с певицей Lady Gaga на съемочной площадке.



Но теперь зарубежные инсайдеры представили другую информацию, уверяя, что причиной расставания стала мама Купера, которой Ирина никогда не нравилась. В определённый момент мама просто предложила выбрать сыну - она или Шейк.



Но это всего лишь слухи, потому что пара никак не комментирует своё расставание.





Автор фото: Инстаграм



Поделись с друзьями: Автор: Mysha Автор фото: ИнстаграмПоделись с друзьями:

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