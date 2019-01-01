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Озвучена причина расставания Брэдли Купера и Ирины Шейк

Вчера, 17:19
Актер Брэдли Купер и модель Ирина Шейк казались очень красивой и счастливой парой. Встречаясь совсем недолго, у них родилась дочка, а Ирина сразу переехала в дом к Брэдли.

Озвучена причина расставания Брэдли Купера и Ирины Шейк
Ходили слухи, что чёрная кошка пробежала между возлюбленными после того, как у Купера якобы завязался роман с певицей Lady Gaga на съемочной площадке.

Но теперь зарубежные инсайдеры представили другую информацию, уверяя, что причиной расставания стала мама Купера, которой Ирина никогда не нравилась. В определённый момент мама просто предложила выбрать сыну - она или Шейк.

Но это всего лишь слухи, потому что пара никак не комментирует своё расставание.

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Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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