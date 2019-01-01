Теперь очередь дошла до матери Деми, у которой были большие проблемы с алкоголем. Не секрет, что у будущей звезды кинематографа было крайне непростое детство, но никто не подозревал, что происходило на самом деле. Мур призналась, что когда ей было 15 лет, собственная мать буквально продала её мужчине, с которым познакомилась в баре. "Она дала ему ключ от нашего дома, и когда я вернулась, он уже был там. Это было изнасилование и самое ужасное предательство в моей жизни. За это он заплатил моей матери 500 долларов". Деми ушла из дома и прекратила общение с матерью, когда ей было 16.
Деми Мур шокировала публику откровением о своей матери
Вчера, 03:09
Всё новые и новые подробности сопровождают выход в свет скандальной книги актрисы Деми Мур - мемуары звезды уже в продаже.
На такие откровенные признания способен решиться далеко не каждый человек, тем более, если речь идёт о голливудской актрисе первой величины. 56-летняя Деми Мур, пожалуй, раскрыла все карты и вынула все скелеты из своего шкафа - их огласка стала настоящей бомбой. Ранее уже выяснилось, что в автобиографии Мур рассказывает о грязных изменах своего бывшего мужа Эштона Катчера, а также о том, как потеряла ребенка во время брака с актером.
Теперь очередь дошла до матери Деми, у которой были большие проблемы с алкоголем. Не секрет, что у будущей звезды кинематографа было крайне непростое детство, но никто не подозревал, что происходило на самом деле. Мур призналась, что когда ей было 15 лет, собственная мать буквально продала её мужчине, с которым познакомилась в баре. "Она дала ему ключ от нашего дома, и когда я вернулась, он уже был там. Это было изнасилование и самое ужасное предательство в моей жизни. За это он заплатил моей матери 500 долларов". Деми ушла из дома и прекратила общение с матерью, когда ей было 16.
Теперь очередь дошла до матери Деми, у которой были большие проблемы с алкоголем. Не секрет, что у будущей звезды кинематографа было крайне непростое детство, но никто не подозревал, что происходило на самом деле. Мур призналась, что когда ей было 15 лет, собственная мать буквально продала её мужчине, с которым познакомилась в баре. "Она дала ему ключ от нашего дома, и когда я вернулась, он уже был там. Это было изнасилование и самое ужасное предательство в моей жизни. За это он заплатил моей матери 500 долларов". Деми ушла из дома и прекратила общение с матерью, когда ей было 16.
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Ключевые слова: Деми Мур
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Количество просмотров: 6 149
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: complex.com, sg.news.yahoo.com, yahoo.com
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Автор фото: complex.com, sg.news.yahoo.com, yahoo.com
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