Деми Мур шокировала публику откровением о своей матери

На такие откровенные признания способен решиться далеко не каждый человек, тем более, если речь идёт о голливудской актрисе первой величины. 56-летняя Деми Мур, пожалуй, раскрыла все карты и вынула все скелеты из своего шкафа - их огласка стала настоящей бомбой. Ранее уже выяснилось, что в автобиографии Мур рассказывает о грязных изменах своего бывшего мужа Эштона Катчера, а также о том, как потеряла ребенка во время брака с актером.Теперь очередь дошла до матери Деми, у которой были большие проблемы с алкоголем. Не секрет, что у будущей звезды кинематографа было крайне непростое детство, но никто не подозревал, что происходило на самом деле. Мур призналась, что когда ей было 15 лет, собственная мать буквально продала её мужчине, с которым познакомилась в баре. "Она дала ему ключ от нашего дома, и когда я вернулась, он уже был там. Это было изнасилование и самое ужасное предательство в моей жизни. За это он заплатил моей матери 500 долларов". Деми ушла из дома и прекратила общение с матерью, когда ей было 16.