Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Деми Мур шокировала публику откровением о своей матери

Вчера, 03:09
Всё новые и новые подробности сопровождают выход в свет скандальной книги актрисы Деми Мур - мемуары звезды уже в продаже.

Деми Мур шокировала публику откровением о своей матери
На такие откровенные признания способен решиться далеко не каждый человек, тем более, если речь идёт о голливудской актрисе первой величины. 56-летняя Деми Мур, пожалуй, раскрыла все карты и вынула все скелеты из своего шкафа - их огласка стала настоящей бомбой. Ранее уже выяснилось, что в автобиографии Мур рассказывает о грязных изменах своего бывшего мужа Эштона Катчера, а также о том, как потеряла ребенка во время брака с актером.

Деми Мур шокировала публику откровением о своей матери


Теперь очередь дошла до матери Деми, у которой были большие проблемы с алкоголем. Не секрет, что у будущей звезды кинематографа было крайне непростое детство, но никто не подозревал, что происходило на самом деле. Мур призналась, что когда ей было 15 лет, собственная мать буквально продала её мужчине, с которым познакомилась в баре. "Она дала ему ключ от нашего дома, и когда я вернулась, он уже был там. Это было изнасилование и самое ужасное предательство в моей жизни. За это он заплатил моей матери 500 долларов". Деми ушла из дома и прекратила общение с матерью, когда ей было 16.

Деми Мур шокировала публику откровением о своей матери

← Алексей Ягудин станет многодетным отцом

Ключевые слова: Деми Мур

Количество просмотров: 6 149
Автор: Katarina

Автор фото: complex.com, sg.news.yahoo.com, yahoo.com

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Loading...
Похожие новости
Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса наконец-то смогла принять свою внешность
Эштон Кутчер не может увидеться с детьми Деми Мур
Деми Мур и Сальма Хайек удивили публику необычными нарядами
Мила Кунис не собиралась выходить замуж за Эштона Катчера
Самое популярное за неделю
Loading...
Загрузка...

Деми Мур шокировала публику откровением о своей матери Всё новые и новые подробности сопровождают выход в свет скандальной книги актрисы Деми Мур - мемуары звезды уже в продаже.
Алексей Ягудин станет многодетным отцом 39-летний фигурист Алексей Ягудин абсолютно счастлив в браке с Татьяной Тотьмяниной.
Даниил Страхов объяснил, почему скрывает информацию о семье 43-летний российский актёр Даниил Страхов редко принимает участие в телешоу и программах.
Новый роман Майли Сайрус с подругой не продержался и пары месяцев После неожиданного развода с актером Лиамом Хемсвортом, певица Майли Сайрус встречалась с Кейтлин Картер.
Несмотря на критику: «Игра престолов» стала лучшим сериалом на «Эмми-2019» В США прошла церемония вручения премии "Эмми-2019" - "Игра престолов" вновь бьёт все рекорды.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004-2019 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.