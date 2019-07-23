Оксана Воеводина продала обручальное кольцо, подаренное экс-королём Малайзии

Их пышную свадьбу обсуждали мировые СМИ, однако семейная жизнь модели и бывшего короля Малайзии Мухаммада V продлилась всего несколько месяцев. Среди возможных причин разрыва называется чрезмерное внимание к самой свадьбе и снимки с её в сети, тогда как избранник Воеводиной хотел полностью тайную церемонию. Ради супруги король отказался от престола, но затем неожиданно бросил жену, когда она была на четвертом месяце беременности. Вероятно, беременность проходила с осложнениями, так как Оксане понадобилась помощь врачей, но оплатить их услуги было нечем. Из-за срочности Воеводина продала свадебное кольцо в несколько раз дешевле его истинной стоимости, которая оценивается примерно в 200 тысяч долларов.В настоящее время модель воспитывает сына в одиночку, с бывшим супругом она общалась ещё в прошлом году.