В настоящее время модель воспитывает сына в одиночку, с бывшим супругом она общалась ещё в прошлом году.
Оксана Воеводина продала обручальное кольцо, подаренное экс-королём Малайзии
Сегодня, 02:32
"Мисс Москва - 2015" и бывшая супруга Мухаммада V Оксана Воеводина была вынуждена избавиться от обручального кольца ради погашения счетов на лечение.
Их пышную свадьбу обсуждали мировые СМИ, однако семейная жизнь модели и бывшего короля Малайзии Мухаммада V продлилась всего несколько месяцев. Среди возможных причин разрыва называется чрезмерное внимание к самой свадьбе и снимки с её в сети, тогда как избранник Воеводиной хотел полностью тайную церемонию. Ради супруги король отказался от престола, но затем неожиданно бросил жену, когда она была на четвертом месяце беременности. Вероятно, беременность проходила с осложнениями, так как Оксане понадобилась помощь врачей, но оплатить их услуги было нечем. Из-за срочности Воеводина продала свадебное кольцо в несколько раз дешевле его истинной стоимости, которая оценивается примерно в 200 тысяч долларов.
В настоящее время модель воспитывает сына в одиночку, с бывшим супругом она общалась ещё в прошлом году.
В настоящее время модель воспитывает сына в одиночку, с бывшим супругом она общалась ещё в прошлом году.
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Ключевые слова: Оксана Воеводина, Мухаммад V
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Количество просмотров: 8 086
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com
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Автор фото: instagram.com
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Оксана Воеводина продала обручальное кольцо, подаренное экс-королём Малайзии "Мисс Москва - 2015" и бывшая супруга Мухаммада V Оксана Воеводина была вынуждена избавиться от обручального кольца ради погашения счетов на лечение.
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