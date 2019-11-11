Дана Борисова приехала на премьеру мультфильма без дочки Полины

При этом выглядела звёздная блондинка просто отлично.
Аккуратный макияж, белоснежная улыбка. Дана приветливо общалась с присутствующими гостями.
Правда, обширных комментариев о мультике от Борисовой добиться не удалось. Чуть позже в Инстаграм Дана писала:
"А как проходит вообще воскресенье? Сходила на мультик #стражиарктики в кинотеатре ПИОНЕР. Дочка в последний момент идти передумала, а вот я сходила, посмеялась и отдохнула. Стараюсь теперь находить вдохновение во всем, ведь хочу в начале декабрь уже сдать книгу на редактуру. Лайкайте пост и просто делитесь хорошим настроением".
Возможно, что, приехав на премьеру, Дана решила напомнить общественности о себе и о том, что совсем скоро она выпускает свою авторскую книгу. По словам Борисовой, она хочет побить рейтинг книги Анастасии Волочковой.
"Так, доброго понедельника нам всем. Сегодня сдала три первые главы книги. Работать легко, потому что пишу о том, что действительно нравится и в чем разбираюсь. Пока получается что то Типа ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОГО РОМАНА, с массой трагичных и комичных ситуаций, из моей жизни и жизни моих знакомых. Но, впервые книга будет содержать и вполне практические рекомендации и пояснения , КУДА БЕЖАТЬ , ЧТО ДЕЛАТЬ , ЧТО РЕАЛЬНО ПОМОЖЕТ , А ЧТО НЕТ , если вдруг Ваш близкий стал наркоманом или алкоголиком.
Я за правду и реальную помощь. Ну а так же немного подробностей из личной жизни, .но акцент на этом не делаю. Итак, похожа я на этом фото на писательницу? И что ещё хотелось бы видеть в моей книге?",
- спросила Дана у подписчиков.
Многие фолловеры признались, что с нетерпением ждут выхода нетленки Даны.
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