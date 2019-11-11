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Дана Борисова приехала на премьеру мультфильма без дочки Полины

11.11.19 / 20:39
43-летняя ведущая Дана Борисова посетила светское мероприятие. Дана пришла на премьеру детского мультфильма "Стражи Арктики".

Дана Борисова приехала на премьеру мультфильма без дочки Полины
Только вот незадача, другие звёзды были с детьми, а Дана Борисова позировала фотографам в одиночестве. Дочь звезды Полина с мамой на премьеру не пришла, отмечают paparazzi.ru.

При этом выглядела звёздная блондинка просто отлично.

Дана Борисова приехала на премьеру мультфильма без дочки Полины


Аккуратный макияж, белоснежная улыбка. Дана приветливо общалась с присутствующими гостями.

Правда, обширных комментариев о мультике от Борисовой добиться не удалось. Чуть позже в Инстаграм Дана писала:

"А как проходит вообще воскресенье? Сходила на мультик #стражиарктики в кинотеатре ПИОНЕР. Дочка в последний момент идти передумала, а вот я сходила, посмеялась и отдохнула. Стараюсь теперь находить вдохновение во всем, ведь хочу в начале декабрь уже сдать книгу на редактуру. Лайкайте пост и просто делитесь хорошим настроением".

Дана Борисова приехала на премьеру мультфильма без дочки Полины


Возможно, что, приехав на премьеру, Дана решила напомнить общественности о себе и о том, что совсем скоро она выпускает свою авторскую книгу. По словам Борисовой, она хочет побить рейтинг книги Анастасии Волочковой.

Дана Борисова приехала на премьеру мультфильма без дочки Полины


"Так, доброго понедельника нам всем. Сегодня сдала три первые главы книги. Работать легко, потому что пишу о том, что действительно нравится и в чем разбираюсь. Пока получается что то Типа ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОГО РОМАНА, с массой трагичных и комичных ситуаций, из моей жизни и жизни моих знакомых. Но, впервые книга будет содержать и вполне практические рекомендации и пояснения , КУДА БЕЖАТЬ , ЧТО ДЕЛАТЬ , ЧТО РЕАЛЬНО ПОМОЖЕТ , А ЧТО НЕТ , если вдруг Ваш близкий стал наркоманом или алкоголиком.

Я за правду и реальную помощь. Ну а так же немного подробностей из личной жизни, .но акцент на этом не делаю. Итак, похожа я на этом фото на писательницу? И что ещё хотелось бы видеть в моей книге?",

- спросила Дана у подписчиков.

Дана Борисова приехала на премьеру мультфильма без дочки Полины


Многие фолловеры признались, что с нетерпением ждут выхода нетленки Даны.

Все фотографии звёзд с детьми можно посмотреть тут...

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Ключевые слова: Дана Борисова

Количество просмотров: 6 786
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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