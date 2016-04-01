Правду раскрыл отец Лизы, Михаил Боярский - в эфире программы "Ты не поверишь" актер рассказал, что если у его дочери и бывают ссоры с мужем, он не будет вмешиваться в их жизнь: "У них столько же проблем, сколько возникает в любой нормальной семье. Они оба очень много работают, поэтому не могут проводить вместе всё время. Но они любят друг друга и являются крепкой семьей. Максим - идеальный отец для моего внука, мальчик его обожает. Слухи о разводе - просто слухи".
Михаил Боярский раскрыл тайну развода дочери Лизы Боярской с Максимом Матвеевым
Вчера, 03:16
Актер Михаил Боярский впервые высказался по поводу разрыва отношений Лизы Боярской и Максима Матвеева.
Упорные слухи о том, что одна из самых популярных пар российского кинематографа актриса Лиза Боярская и актер Максим Матвеев вот-вот разведется, ходили давно. Звездный дуэт предпочитал не комментировать появившиеся сообщения, а между тем в их семье действительно случались ссоры.
Правду раскрыл отец Лизы, Михаил Боярский - в эфире программы "Ты не поверишь" актер рассказал, что если у его дочери и бывают ссоры с мужем, он не будет вмешиваться в их жизнь: "У них столько же проблем, сколько возникает в любой нормальной семье. Они оба очень много работают, поэтому не могут проводить вместе всё время. Но они любят друг друга и являются крепкой семьей. Максим - идеальный отец для моего внука, мальчик его обожает. Слухи о разводе - просто слухи".
Правду раскрыл отец Лизы, Михаил Боярский - в эфире программы "Ты не поверишь" актер рассказал, что если у его дочери и бывают ссоры с мужем, он не будет вмешиваться в их жизнь: "У них столько же проблем, сколько возникает в любой нормальной семье. Они оба очень много работают, поэтому не могут проводить вместе всё время. Но они любят друг друга и являются крепкой семьей. Максим - идеальный отец для моего внука, мальчик его обожает. Слухи о разводе - просто слухи".
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Ключевые слова: Михаил Боярский, Лиза Боярская, Максим Матвеев
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Количество просмотров: 83 733
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: gettyimages, mail.ru
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Автор фото: gettyimages, mail.ru
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