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Михаил Боярский раскрыл тайну развода дочери Лизы Боярской с Максимом Матвеевым

Вчера, 03:16
Актер Михаил Боярский впервые высказался по поводу разрыва отношений Лизы Боярской и Максима Матвеева.

Михаил Боярский раскрыл тайну развода дочери Лизы Боярской с Максимом Матвеевым
Упорные слухи о том, что одна из самых популярных пар российского кинематографа актриса Лиза Боярская и актер Максим Матвеев вот-вот разведется, ходили давно. Звездный дуэт предпочитал не комментировать появившиеся сообщения, а между тем в их семье действительно случались ссоры.

Михаил Боярский раскрыл тайну развода дочери Лизы Боярской с Максимом Матвеевым


Правду раскрыл отец Лизы, Михаил Боярский - в эфире программы "Ты не поверишь" актер рассказал, что если у его дочери и бывают ссоры с мужем, он не будет вмешиваться в их жизнь: "У них столько же проблем, сколько возникает в любой нормальной семье. Они оба очень много работают, поэтому не могут проводить вместе всё время. Но они любят друг друга и являются крепкой семьей. Максим - идеальный отец для моего внука, мальчик его обожает. Слухи о разводе - просто слухи".

Михаил Боярский раскрыл тайну развода дочери Лизы Боярской с Максимом Матвеевым


Михаил Боярский раскрыл тайну развода дочери Лизы Боярской с Максимом Матвеевым

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Ключевые слова: Михаил Боярский, Лиза Боярская, Максим Матвеев

Количество просмотров: 83 733
Автор: Katarina

Автор фото: gettyimages, mail.ru

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