Михаил Боярский раскрыл тайну развода дочери Лизы Боярской с Максимом Матвеевым

Упорные слухи о том, что одна из самых популярных пар российского кинематографа актриса Лиза Боярская и актер Максим Матвеев вот-вот разведется, ходили давно. Звездный дуэт предпочитал не комментировать появившиеся сообщения, а между тем в их семье действительно случались ссоры.Правду раскрыл отец Лизы, Михаил Боярский - в эфире программы "Ты не поверишь" актер рассказал, что если у его дочери и бывают ссоры с мужем, он не будет вмешиваться в их жизнь: "У них столько же проблем, сколько возникает в любой нормальной семье. Они оба очень много работают, поэтому не могут проводить вместе всё время. Но они любят друг друга и являются крепкой семьей. Максим - идеальный отец для моего внука, мальчик его обожает. Слухи о разводе - просто слухи".