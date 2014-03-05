Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Анджелина Джоли и Брэд Питт впервые с начала развода выпустили совместное заявление

Сегодня, 02:35
Самая знаменитая пара Голливуда Анджелина Джоли и Брэд Питт пошли на компромисс в бракоразводном процессе.

Анджелина Джоли и Брэд Питт впервые с начала развода выпустили совместное заявление


Громкий развод актерской четы продолжается, и в деле, похоже, наметился определенный прогресс. По крайней мере, стороны смогли договориться хотя бы по одному пункту - соглашению о конфиденциальности развода. С момента его подписания любые сведения о процессе расторжения брака строго засекречены.

Анджелина Джоли и Брэд Питт впервые с начала развода выпустили совместное заявление


Анджелина Джоли и Брэд Питт впервые с начала развода выпустили совместное заявление


"Стороны в присутствии адвокатов подписали соглашение по соблюдению прав на неприкосновенность частной жизни их детей и семьи" - говорится в заявлении бывших супругов.

Анджелина Джоли и Брэд Питт впервые с начала развода выпустили совместное заявление


Анджелина Джоли и Брэд Питт впервые с начала развода выпустили совместное заявление

← Татьяна Навка показала пляжные фото с... Ирина Шейк показала сонное селфи →

Ключевые слова: Анджелина Джоли, Брэд Питт

Количество просмотров: 14 469
Автор: Katarina

Автор фото: gettyimages

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Анджелина Джоли пошла на перемирие с Брэдом Питтом
Брэд Питт сильно изменился из-за развода с Анджелиной Джоли
Брэд Питт оскорблял Анджелину Джоли
Брэд Питт хочет пройти курс лечения от зависимости и умоляет Анджелину Джоли простить его
Самое популярное за неделю
Комментарии
Ирина Шейк показала сонное селфи Российская модель Ирина Шейк порадовала подписчиков необычным снимком.
Анджелина Джоли и Брэд Питт впервые с начала развода выпустили совместное заявление Самая знаменитая пара Голливуда Анджелина Джоли и Брэд Питт пошли на компромисс в бракоразводном процессе.
Татьяна Навка показала пляжные фото своих дочерей и стойку на голове Фигуристка Татьяна Навка вместе с дочерьми проводит отпуск на райских Мальдивских островах.
Ева Лонгория поразила сеть снимком в бикини на морозе Актриса Ева Лонгория показала фото без капли макияжа в бассейне на открытом воздухе.
Алла Пугачева угодила в громкий интернет-скандал из-за участия в новогоднем шоу Певица Алла Пугачева лично ответила недовольным интернет-пользователям.
Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в затягивании бракоразводного процесса Скандальный развод актрисы Эмбер Херд и звезды Голливуда Джонни Деппа по-прежнему привлекает к себе внимание публики и СМИ.
Bambi Lizzi Лиза Кузьменко - модель.
Vse Poluchitsa Наташа Коврыга – модель 18+
Nicole Ross Ника Колосова – модель.
Vikki Chu Виктория Че – модель без комплексов.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.