"Стороны в присутствии адвокатов подписали соглашение по соблюдению прав на неприкосновенность частной жизни их детей и семьи" - говорится в заявлении бывших супругов.
Анджелина Джоли и Брэд Питт впервые с начала развода выпустили совместное заявление
Сегодня, 02:35
Самая знаменитая пара Голливуда Анджелина Джоли и Брэд Питт пошли на компромисс в бракоразводном процессе.
Громкий развод актерской четы продолжается, и в деле, похоже, наметился определенный прогресс. По крайней мере, стороны смогли договориться хотя бы по одному пункту - соглашению о конфиденциальности развода. С момента его подписания любые сведения о процессе расторжения брака строго засекречены.
"Стороны в присутствии адвокатов подписали соглашение по соблюдению прав на неприкосновенность частной жизни их детей и семьи" - говорится в заявлении бывших супругов.
"Стороны в присутствии адвокатов подписали соглашение по соблюдению прав на неприкосновенность частной жизни их детей и семьи" - говорится в заявлении бывших супругов.
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Ключевые слова: Анджелина Джоли, Брэд Питт
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Количество просмотров: 14 469
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: gettyimages
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Автор фото: gettyimages
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