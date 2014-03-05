Анджелина Джоли и Брэд Питт впервые с начала развода выпустили совместное заявление

Громкий развод актерской четы продолжается, и в деле, похоже, наметился определенный прогресс. По крайней мере, стороны смогли договориться хотя бы по одному пункту - соглашению о конфиденциальности развода. С момента его подписания любые сведения о процессе расторжения брака строго засекречены."Стороны в присутствии адвокатов подписали соглашение по соблюдению прав на неприкосновенность частной жизни их детей и семьи" - говорится в заявлении бывших супругов.