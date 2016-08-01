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Звезда Дома 2 Ольга Рапунцель заговорила о покорности и унижении

Вчера, 17:16
Несколько месяцев Ольга Рапунцель провела на Сейшелах, где строила свою любовь, но теперь пришло время вернуться в Москву.

Звезда Дома 2 Ольга Рапунцель заговорила о покорности и унижении
В последние дни на острове Оле даже захотелось поделиться жизненным опытом и своими мыслями, поговорив на деликатные темы.
- Слушайте своего мужчину, это не сделает тебя униженной, это сделает тебя лучшей девушкой и женой. Женщины меняются не из-за возраста, а из-за мужчин. Всем желаю вам безграничного счастья, - написала она в своем микроблоге.

Звезда Дома 2 Ольга Рапунцель заговорила о покорности и унижении


Многие из тех, кто следит за жизнью обитателей Дома 2 по телевизору или на сайте https://dom2-lifes.info/news/, разделили её мнение, но нашлись и те, кто уверен - если давать мужчине властвовать в отношениях, то он очень скоро будет изменять, "вить веревки" и перестанет ценить вас.

Ну, а Рапунцель, тем временем, рассказала, что очень хочет поскорее улететь домой в холодную Москву. И если раньше, она была готова на все, чтобы здесь остаться, то теперь для скорого возвращения есть свои причины, - призналась она, еще больше заинтриговав своих поклонников.

Звезда Дома 2 Ольга Рапунцель заговорила о покорности и унижении

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Ключевые слова: Ольга Рапунцель, Дом 2

Количество просмотров: 16 614
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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