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Юлия Ковальчук поздравила Чумакова с Днем Рождения, не став комментировать развод

Сегодня, 17:10
Сегодня, 12 марта, день рождения празднует артист Алексей Чумаков, с чем его поздравила любимая супруга Юлия Ковальчук.

Юлия Ковальчук поздравила Чумакова с Днем Рождения, не став комментировать развод
Пара более трех лет живет в браке, и фанатов очень волнует вопрос - когда же дети. Из-за этого в сети часто появляются сплетни о том, что у супругов не все хорошо в личной жизни.

Юлия Ковальчук поздравила Чумакова с Днем Рождения, не став комментировать развод


Об этом поведала и астролог Клара Кузденбаева, сказав, что она видит в жизни Алексея развод и проблемы с женой, хотя никаких конкретных выводов она не делала.

"Жизненный код Алексея 257235 говорит о том, что он родился в «День большого прыжка», – рассказывает Клара. – Певца ждет большое будущее, пик его популярности еще впереди. Он очень обаятельный и энергичный парень, ему всегда рады в любой компании. Но он не из тех, кто мог бы сделать карьеру бизнесмена: Чумаков легко расстается с деньгами, и к финансовой стороне своей жизни относится беззаботно"

- добавила астролог.

Юлия Ковальчук поздравила Чумакова с Днем Рождения, не став комментировать развод


Юлия Ковальчук поздравила Чумакова с Днем Рождения, не став комментировать развод


Стоит отметить, что на фоне всех сплетен о разводе, Юля эти новости комментировать не стала, а предпочла от души поздравить благоверного мужа с Днем рождения:

Юлия Ковальчук поздравила Чумакова с Днем Рождения, не став комментировать развод


"Ты знаешь, что мы не любим в открытую рассказывать о сокровенном, но я стараюсь делать всё, чтобы ты чувствовал мою любовь каждую секунду...с Днем рождения , любимый".

← Губы Натальи Рудовой стали значительн...

Ключевые слова: Юлия Ковальчук

Количество просмотров: 30 420
Автор: Mysha

Автор фото: https://www.instagram.com/juliakovalchuk/

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