Юлия Ковальчук поздравила Чумакова с Днем Рождения, не став комментировать развод

Пара более трех лет живет в браке, и фанатов очень волнует вопрос - когда же дети. Из-за этого в сети часто появляются сплетни о том, что у супругов не все хорошо в личной жизни.Об этом поведала и астролог Клара Кузденбаева, сказав, что она видит в жизни Алексея развод и проблемы с женой, хотя никаких конкретных выводов она не делала."Жизненный код Алексея 257235 говорит о том, что он родился в «День большого прыжка», – рассказывает Клара. – Певца ждет большое будущее, пик его популярности еще впереди. Он очень обаятельный и энергичный парень, ему всегда рады в любой компании. Но он не из тех, кто мог бы сделать карьеру бизнесмена: Чумаков легко расстается с деньгами, и к финансовой стороне своей жизни относится беззаботно"- добавила астролог.Стоит отметить, что на фоне всех сплетен о разводе, Юля эти новости комментировать не стала, а предпочла от души поздравить благоверного мужа с Днем рождения:"Ты знаешь, что мы не любим в открытую рассказывать о сокровенном, но я стараюсь делать всё, чтобы ты чувствовал мою любовь каждую секунду...с Днем рождения , любимый".