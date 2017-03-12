Юлия Ковальчук поздравила Чумакова с Днем Рождения, не став комментировать развод

Об этом поведала и астролог Клара Кузденбаева, сказав, что она видит в жизни Алексея развод и проблемы с женой, хотя никаких конкретных выводов она не делала.
"Жизненный код Алексея 257235 говорит о том, что он родился в «День большого прыжка», – рассказывает Клара. – Певца ждет большое будущее, пик его популярности еще впереди. Он очень обаятельный и энергичный парень, ему всегда рады в любой компании. Но он не из тех, кто мог бы сделать карьеру бизнесмена: Чумаков легко расстается с деньгами, и к финансовой стороне своей жизни относится беззаботно"
- добавила астролог.
Стоит отметить, что на фоне всех сплетен о разводе, Юля эти новости комментировать не стала, а предпочла от души поздравить благоверного мужа с Днем рождения:
"Ты знаешь, что мы не любим в открытую рассказывать о сокровенном, но я стараюсь делать всё, чтобы ты чувствовал мою любовь каждую секунду...с Днем рождения , любимый".