Дмитрий Клейман, не дождавшсь развода, развлекается с другими девушками

Понятно, что это были просто слова, чтобы подсластить горечь расставания, поскольку Вика сразу удалила все фото Клеймана из инстаграма.А не так давно, Дайнеко ложилась в больницу на плановую процедуру, которая, как она объяснила, связана с её аллергией. Если бы пара расставалась по-хорошему, то, наверное, Клейман проводил бы и встретил мать своего ребенка из больницы, но в это самое время он развлекался с друзьями и подружками.Пока Вика была под наркозом, Дима барабанил на кухне по бокалам и фужерам, радуя девушек, которые весело смеялись и радовались этому представлению.По слухам, сейчас Вика занялась поиском адвоката по разводам. С одной стороны, им особо нечего делить, кроме ребенка, но может Клейман хочет от неё больше, чем она готова ему отдать.