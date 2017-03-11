Дмитрий Клейман, не дождавшсь развода, развлекается с другими девушками

А не так давно, Дайнеко ложилась в больницу на плановую процедуру, которая, как она объяснила, связана с её аллергией. Если бы пара расставалась по-хорошему, то, наверное, Клейман проводил бы и встретил мать своего ребенка из больницы, но в это самое время он развлекался с друзьями и подружками.
Пока Вика была под наркозом, Дима барабанил на кухне по бокалам и фужерам, радуя девушек, которые весело смеялись и радовались этому представлению.
По слухам, сейчас Вика занялась поиском адвоката по разводам. С одной стороны, им особо нечего делить, кроме ребенка, но может Клейман хочет от неё больше, чем она готова ему отдать.