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Дмитрий Клейман, не дождавшсь развода, развлекается с другими девушками

Сегодня, 02:14
Не так давно, Виктория Дайнеко объявила, что рассталась с мужем Дмитрием Клейманом, но точку в отношениях ставить рано.

Дмитрий Клейман, не дождавшсь развода, развлекается с другими девушками

Понятно, что это были просто слова, чтобы подсластить горечь расставания, поскольку Вика сразу удалила все фото Клеймана из инстаграма.

Дмитрий Клейман, не дождавшсь развода, развлекается с другими девушками


А не так давно, Дайнеко ложилась в больницу на плановую процедуру, которая, как она объяснила, связана с её аллергией. Если бы пара расставалась по-хорошему, то, наверное, Клейман проводил бы и встретил мать своего ребенка из больницы, но в это самое время он развлекался с друзьями и подружками.

Дмитрий Клейман, не дождавшсь развода, развлекается с другими девушками


Пока Вика была под наркозом, Дима барабанил на кухне по бокалам и фужерам, радуя девушек, которые весело смеялись и радовались этому представлению.



По слухам, сейчас Вика занялась поиском адвоката по разводам. С одной стороны, им особо нечего делить, кроме ребенка, но может Клейман хочет от неё больше, чем она готова ему отдать.

Дмитрий Клейман, не дождавшсь развода, развлекается с другими девушками

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Ключевые слова: Виктория Дайнеко

Количество просмотров: 1 105
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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Дмитрий Клейман, не дождавшсь развода, развлекается с другими девушками Не так давно, Виктория Дайнеко объявила, что рассталась с мужем Дмитрием Клейманом, но точку в отношениях ставить рано.
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