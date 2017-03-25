Оксана Стрункина рассказала о получении российского гражданства

Несколько недель назад в сети появилась информация о том, что экс-участница Дом-2 Оксана Стрункина осталась без средств к существованию.Якобы дела у нее настолько плохи, что нечем кормить любимого сына, а сама Оксана "перебивается" на сомнительных заработках.Но вчера, 25 марта, Оксане Стрункиной исполнилось 32 года, и в своем блоге она решила рассказать о том, как реально складывается её личная жизнь и о чем она мечтает."Каждый день рождения – это своеобразный рубеж, когда хочется задуматься, оглядеться вокруг и подумать, той ли ты дорогой идешь, чего ты уже достиг, к чему стремишься, какие ставишь цели на следующий год. Ведь мой день рождения – это начало нового года, моего личного года.И знаете, я – счастлива. По-настоящему, по-женски, изнутри, когда горят глаза и душа поет.У меня есть красивый дом, в котором я создаю тепло и уют. Рядом со мной лучший мужчина. Я люблю и любима. У нас подрастает очаровательный мальчуган, которого вы все хорошо знаете. Он не перестает радовать и удивлять меня своими выходками и новыми умениями.Скоро я получу гражданство России.Я поставила цель похудеть к сезону легких юбочек и платьев и уверенно к ней иду. Я уже похудела на 5 кг. Я правильно и вкусно питаюсь и ухаживаю за собой.Я развиваю свой блог. Он становится все популярнее и популярнее. Каждый день количество моих читательниц увеличивается на 100 и более человек. Я получаю от вас классную обратную связь через комментарии и на живых эфирах. Как и у всех, у меня есть мечты. Я стремлюсь стать ведущей одного из ТОПовых телеканалов. А еще я хочу путешествовать, посетить Тайланд и Кипр, Францию и Индию…Спасибо ВАМ, мои дорогие читательницы, что вы у меня есть!".Судя по позитивному настрою, все не так уж плохо. Так что не стоит верить всему тому, что пишут. Лучше заглянуть на Папарацци.ру или в личный блог звезды : )