Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Оксана Стрункина рассказала о получении российского гражданства

Сегодня, 17:32
Не так давно в сети появилась информация о том, что звезда проекта Дом-2 Оксана Стрункина живет за гранью нищеты.

Оксана Стрункина рассказала о получении российского гражданства
Несколько недель назад в сети появилась информация о том, что экс-участница Дом-2 Оксана Стрункина осталась без средств к существованию.

Оксана Стрункина рассказала о получении российского гражданства


Якобы дела у нее настолько плохи, что нечем кормить любимого сына, а сама Оксана "перебивается" на сомнительных заработках.

Оксана Стрункина рассказала о получении российского гражданства


Но вчера, 25 марта, Оксане Стрункиной исполнилось 32 года, и в своем блоге она решила рассказать о том, как реально складывается её личная жизнь и о чем она мечтает.

"Каждый день рождения – это своеобразный рубеж, когда хочется задуматься, оглядеться вокруг и подумать, той ли ты дорогой идешь, чего ты уже достиг, к чему стремишься, какие ставишь цели на следующий год. Ведь мой день рождения – это начало нового года, моего личного года.

И знаете, я – счастлива. По-настоящему, по-женски, изнутри, когда горят глаза и душа поет.

У меня есть красивый дом, в котором я создаю тепло и уют. Рядом со мной лучший мужчина. Я люблю и любима. У нас подрастает очаровательный мальчуган, которого вы все хорошо знаете. Он не перестает радовать и удивлять меня своими выходками и новыми умениями.

Скоро я получу гражданство России.

Я поставила цель похудеть к сезону легких юбочек и платьев и уверенно к ней иду. Я уже похудела на 5 кг. Я правильно и вкусно питаюсь и ухаживаю за собой.

Я развиваю свой блог. Он становится все популярнее и популярнее. Каждый день количество моих читательниц увеличивается на 100 и более человек. Я получаю от вас классную обратную связь через комментарии и на живых эфирах. Как и у всех, у меня есть мечты. Я стремлюсь стать ведущей одного из ТОПовых телеканалов. А еще я хочу путешествовать, посетить Тайланд и Кипр, Францию и Индию…

Спасибо ВАМ, мои дорогие читательницы, что вы у меня есть!".

Судя по позитивному настрою, все не так уж плохо. Так что не стоит верить всему тому, что пишут. Лучше заглянуть на Папарацци.ру или в личный блог звезды : )

Оксана Стрункина рассказала о получении российского гражданства

← Виктория Карасева, показав грудь, проп...

Ключевые слова: Оксана Стрункина

Количество просмотров: 21 619
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Экс-звезда Дом-2 Оксана Стрункина не может обеспечить себя и сына
Оксана Фёдорова выбрала необычное украшение на шею
Оксана Стрункина
Оксана Почепа
Самое популярное за неделю
Комментарии




Оксана Стрункина рассказала о получении российского гражданства Не так давно в сети появилась информация о том, что звезда проекта Дом-2 Оксана Стрункина живет за гранью нищеты.
Виктория Карасева, показав грудь, пропала из Инстаграм Экс-участница знаменитого шоу Дом-2 Викторя Карасева уже пугала своих фанатов неприятными известиями.
Лариса Копенкина счастлива в новых отношениях Бывшая жена певца Прохора Шаляпина Лариса Копенкина уже больше года находится в отношениях.
Людмила Сенчина рассказала, что второй муж бил ее Певица Людмила Сенчина побывала в передаче Первого канала "Сегодня вечером".
Маму Кети Топурия беспокоит брак дочери Популярная певица Кети Топурия и бизнесмен Лев Гейхман женаты уже три года.
Ольга Ветер обеспокоила фанатов желанием похудеть Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Ольга Ветер пристально следит за своей фигурой.
Павел Прилучный может бросить супругу из-за ее депрессии Несколько дней назад фанаты звездной пары Павла Прилучного и Агаты Муцениеце переживали из-за разлада в их семье.
Дочь Татьяны Навки поразила своими спортивными трюками 41-летняя спортсменка Татьяна Навка все свое свободное время старается проводить с младшей дочкой.
Ирсон Кудикова заметно похудела Бывшая участница проекта "Фабрика звезд" Ирсон Кудикова полюбилась зрителями за необычный голос и игрой на саксофоне.
Скарлетт Йохансон борется за опеку над дочкой 7 марта актриса Скарлетт Йохансон вынуждена была обратиться в суд для начала бракоразводного процесса.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.