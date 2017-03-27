Саша Зверева страдает от одиночества

Младший ребенок певицы родился летом 2015 года. Когда еще девушка была в ожидании малыша, она разорвала отношения с отцом будущего ребенка.Дмитрий Алмазов не поддержал желание Зверевой уехать за границу, оставшись в Москве.«Беременная одиночка. Я ни одному страшному врагу не пожелаю того ада, который я прошла. Я помню то страшное чувство, когда твой ребенок, кроме тебя самой, никому в этом мире не нужен. Это больно. Настолько, что ты ломаешь руль пополам. Что ты орешь безмолвно, открыв рот, и дыша, как рыба в сети. Но я не проронила ни слова о той боли, что будет эхом отзываться в моей израненной душе и теле годы. Годы вперед. Что пережила я, знают лишь простыни и подушка. И когда-то эта история выжжет меня дотла и станет реальной. А пока... я закапываю ее. Как кость, как реликвию. Глубоко. Чтобы не сдаться», - поделилась Саша в микроблоге.Во время беременности девушка пыталась быть жизнерадостной и скрывала свои истинные чувства.