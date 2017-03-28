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Виктория Дайнеко намекнула, что пережила измену супруга

Сегодня, 11:52
Уже некоторое время многие находятся в недоумении из-за расставания популярной певицы Виктории Дайнеко и ее мужа барабанщика Дмитрия Клеймана.

Виктория Дайнеко намекнула, что пережила измену супруга
Пара решила какое-то время пожить отдельно друг от друга.

Фанаты певицы надеются, что в их семье все наладится, и они снова съедутся.

«У меня с собой паспорт, там до сих пор штамп о браке. Все остальное никого не касается», - поведала Вика в интервью.

Виктория Дайнеко намекнула, что пережила измену супруга


По мнению Дайнеко женщина не должна полагаться только на мужа, а добиться собственной независимости.

«Сегодня тебя любят, у тебя есть все, а завтра мужчина встретит другую – и ты лишаешься всего. Я видела такие моменты в жизни, когда девушка оставалась с двумя детьми и была вынуждена существовать на копейки. С детства понимала: как бы ни сложилась моя семейная жизнь, я должна быть самостоятельной и независимой!» - поделилась Дайнеко.

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Ключевые слова: Виктория Дайнеко

Количество просмотров: 4 693
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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