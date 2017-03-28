Виктория Дайнеко намекнула, что пережила измену супруга

Пара решила какое-то время пожить отдельно друг от друга.Фанаты певицы надеются, что в их семье все наладится, и они снова съедутся.«У меня с собой паспорт, там до сих пор штамп о браке. Все остальное никого не касается», - поведала Вика в интервью.По мнению Дайнеко женщина не должна полагаться только на мужа, а добиться собственной независимости.«Сегодня тебя любят, у тебя есть все, а завтра мужчина встретит другую – и ты лишаешься всего. Я видела такие моменты в жизни, когда девушка оставалась с двумя детьми и была вынуждена существовать на копейки. С детства понимала: как бы ни сложилась моя семейная жизнь, я должна быть самостоятельной и независимой!» - поделилась Дайнеко.