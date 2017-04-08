Лариса Гузеева высказалась о проблемах с мужем

Но выяснилось, что у ведущей у самой проблемы в семье.Лариса поведала, что прошлая зима была полна испытаний. Они с супругом Игорем Бухаровым практически разошлись.Но к счастью пара смогла преодолеть кризис, хоть и не до конца.«Мы с Игорем пережили очень непростую зиму, - поведала Гузеева. – Все, что я говорила ранее о нашем расставании, правда. Нет дыма без огня. Мы вместе с Игорем уже 20 лет, всякое бывает. Наши мозги включились, мы решили не смешить страну. То, что произошло с нами, пережить можно, и мы пережили.Но семейный кризис еще не преодолен. Игорь не будет со мной в день, когда я войду в дом после ремонта. Пока не будет. Изо всех сил мы стараемся с Игорем на проекте, ведь наши поклонники не обязаны страдать вместе с нами. Спасибо всем за ваше участие. Слава богу, мы со всем разобрались, развода не будет».Надеемся, что в семье Ларисы Гузеевой снова воцарится идиллия.