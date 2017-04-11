Влад Топалов раскрыл причину расставания с женой

Пара была жената полтора года.Певец решил раскрыть причину развода, пояснив, что они остались друзьями.Проблемы в семье начали возникать еще в прошлом году, но супруги надеялись, что они смогут пройти все испытания и быть вместе.«Ксюша замечательный человек, за эти два года мы многое пережили. И я никогда не позволю себе говорить о ней плохо. Я рискну предположить за нас обоих, что причиной развода стала наша неопытность, неготовность в чем-то друг другу уступать. Когда мы начали встречаться, оба находились в том возрасте, в котором уже хочется завести семью и остепениться.Но это был такой большой «бум» – столкнулись два Скорпиона (я немного верю в гороскопы), яркие, эмоциональные, сильные, боевые. Вот и поторопились в бой – даже не успели пожить вместе, только после свадьбы у нас начался быт», – поведал Влад.