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Влад Топалов раскрыл причину расставания с женой

Сегодня, 10:11
Месяц назад появилась новость о разводе певца Влада Топалова со своей супругой Ксенией Данилиной.

Влад Топалов раскрыл причину расставания с женой
Пара была жената полтора года.

Певец решил раскрыть причину развода, пояснив, что они остались друзьями.

Влад Топалов раскрыл причину расставания с женой


Проблемы в семье начали возникать еще в прошлом году, но супруги надеялись, что они смогут пройти все испытания и быть вместе.

«Ксюша замечательный человек, за эти два года мы многое пережили. И я никогда не позволю себе говорить о ней плохо. Я рискну предположить за нас обоих, что причиной развода стала наша неопытность, неготовность в чем-то друг другу уступать. Когда мы начали встречаться, оба находились в том возрасте, в котором уже хочется завести семью и остепениться.

Влад Топалов раскрыл причину расставания с женой


Но это был такой большой «бум» – столкнулись два Скорпиона (я немного верю в гороскопы), яркие, эмоциональные, сильные, боевые. Вот и поторопились в бой – даже не успели пожить вместе, только после свадьбы у нас начался быт», – поведал Влад.

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Ключевые слова: Влад Топалов

Количество просмотров: 5 473
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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