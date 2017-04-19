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Дмитрий Клейман признался, что очень скучает по дочке

Сегодня, 10:25
Поклонники очень радовались за певицу Викторию Дайнеко и барабанщика Дмитрия Клеймана.

Дмитрий Клейман признался, что очень скучает по дочке
Фанаты завидовали их любви с первого взгляда.

«Во время родов я постоянно находился рядом с Викой, – говорил Дмитрий о рождении дочки. – Держал ее за руку, даже перерезал пуповину. Очень волновался!»

Дмитрий Клейман признался, что очень скучает по дочке


Но в конце 2016 года всех шокировала новость о конфликте в семье певицы.

Супруги приняли решение разъехаться.

Дмитрий Клейман признался, что очень скучает по дочке


«У нее есть папа и мама, и мы сделаем все возможное, чтобы малышка ни в чем не нуждалась и чаще улыбалась, – сообщает Дмитрий. – Я обожаю играть с моей маленькой принцессой, читаю ей сказки, мы часто смотрим вместе мультики. Очень переживаю, когда доченька болеет или плачет, безумно скучаю, если долго не вижусь с ней… Малышка живет с Викой, я ее регулярно навещаю у мамы. Кстати, и готовить для ребенка могу, при необходимости без проблем превращаюсь в лучшего шеф-повара планеты».

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Ключевые слова: Виктория Дайнеко, Дмитрий Клейман

Количество просмотров: 3 510
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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