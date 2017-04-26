Вадим Казаченко поведал, почему его брак распался

Ольга Мартынова, бывшая жена звезды, обвиняет певца в том, что он не интересуется своим новорожденным малышом.На днях Вадим Казаченко решил прояснить ситуацию и ответил, почему женился на Ольге Мартыновой.По его словам, на тот момент у него была непростая ситуация в жизни, и он надеялся, что брак с молодой женой будет счастливым.«С Ириной на тот момент я расстался и думал, что с Ольгой смогу построить семью. Она фактически на этом и сыграла, когда обещала, что мы будем вместе и в горе, и в радости. Вместе с тем, я всегда старался быть честным, открытым, поэтому уже на первом году брака признался Ольге, что совершенно не чувствую, что мы становимся родными людьми, что у нас появились какие-то семейные отношения. После регистрации брака между нами, собственно говоря, практически ничего не изменилось», – сообщил артист.Надеюсь, бывшие супруги смогут мирно обо всем договориться.