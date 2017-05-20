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Гоша Куценко сообщил о причинах расставания с Марией Порошиной

Сегодня, 14:41
Недавно в программу "Наедине со всеми" с Юлией Меньшовой пришел актер Гоша Куценко.

Гоша Куценко сообщил о причинах расставания с Марией Порошиной
В ходе передачи были затронуты темы семьи, личной жизни и карьеры.

Гоша Куценко сообщил о причинах расставания с Марией Порошиной


В настоящее время в семье Куценко и его супруги, модели Ирины, подрастает дочь Женя.

Гоша Куценко сообщил о причинах расставания с Марией Порошиной


Но в программе также разговор зашел о браке звезды с актрисой Марией Порошиной и их совместной дочери Полины.

Гоша Куценко сообщил о причинах расставания с Марией Порошиной


«Она не держала зла на меня. В этом есть что-то магическое, конечно, это благодаря Маше Порошиной, маме четырех детей. Мудрой и умной женщине. Наше расставание было продиктовано временем, середина 90-х, я не мог ничего с собой поделать. Мы все пали жертвой соблазнов. СССР развалился, не то, что я», - ответил Гоша на вопрос о том, как Полина отреагировала на развод родителей.

Напомним, что актеры находились в браке пять лет, но после расставания смогли сохранить дружеские отношения.

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Ключевые слова: Гоша Куценко, Мария Порошина

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр программы «Наедине со всеми»

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