Гоша Куценко сообщил о причинах расставания с Марией Порошиной

В ходе передачи были затронуты темы семьи, личной жизни и карьеры.В настоящее время в семье Куценко и его супруги, модели Ирины, подрастает дочь Женя.Но в программе также разговор зашел о браке звезды с актрисой Марией Порошиной и их совместной дочери Полины.«Она не держала зла на меня. В этом есть что-то магическое, конечно, это благодаря Маше Порошиной, маме четырех детей. Мудрой и умной женщине. Наше расставание было продиктовано временем, середина 90-х, я не мог ничего с собой поделать. Мы все пали жертвой соблазнов. СССР развалился, не то, что я», - ответил Гоша на вопрос о том, как Полина отреагировала на развод родителей.Напомним, что актеры находились в браке пять лет, но после расставания смогли сохранить дружеские отношения.