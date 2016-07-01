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Ким Кардашьян впервые рассказала, почему её второй брак продлился всего 72 дня

Сегодня, 14:55
Светская львица Ким Кардашьян поведала правду о своём втором замужестве.

Ким Кардашьян впервые рассказала, почему её второй брак продлился всего 72 дня
До нынешнего супруга скандальной звезды рэпера Канье Уэста, Ким состояла в браке с нападающим баскетбольной команды Крисом Хамфрисом. Их роман начался в 2010 году, а торжественная свадьба прошла в конце лета 2011-го. Однако уже в октябре того же года, спустя 72 дня после бракосочетания, Кардашьян подала заявление на развод.

Ким Кардашьян впервые рассказала, почему её второй брак продлился всего 72 дня


Ким Кардашьян впервые рассказала, почему её второй брак продлился всего 72 дня


Тогда причина такого скорого разрыва так и осталась тайной, но в свежем телеинтервью Ким рассказала, что вышла замуж, фактически, по глупости: "Тогда я думала, что мне уже 30 лет и мне пора замуж. Уверена, что многие девушки переживают подобное чувство - им кажется, что они стареют, и уже не смогут найти пару". Также Кардашьян добавила, что поняла свою ошибку уже во время медового месяца, поэтому развод случился так быстро.

Ким Кардашьян впервые рассказала, почему её второй брак продлился всего 72 дня


Ким Кардашьян впервые рассказала, почему её второй брак продлился всего 72 дня

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Ключевые слова: Ким Кардашьян

Количество просмотров: 3 653
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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