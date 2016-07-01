Ким Кардашьян впервые рассказала, почему её второй брак продлился всего 72 дня

До нынешнего супруга скандальной звезды рэпера Канье Уэста, Ким состояла в браке с нападающим баскетбольной команды Крисом Хамфрисом. Их роман начался в 2010 году, а торжественная свадьба прошла в конце лета 2011-го. Однако уже в октябре того же года, спустя 72 дня после бракосочетания, Кардашьян подала заявление на развод.Тогда причина такого скорого разрыва так и осталась тайной, но в свежем телеинтервью Ким рассказала, что вышла замуж, фактически, по глупости: "Тогда я думала, что мне уже 30 лет и мне пора замуж. Уверена, что многие девушки переживают подобное чувство - им кажется, что они стареют, и уже не смогут найти пару". Также Кардашьян добавила, что поняла свою ошибку уже во время медового месяца, поэтому развод случился так быстро.