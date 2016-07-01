Тогда причина такого скорого разрыва так и осталась тайной, но в свежем телеинтервью Ким рассказала, что вышла замуж, фактически, по глупости: "Тогда я думала, что мне уже 30 лет и мне пора замуж. Уверена, что многие девушки переживают подобное чувство - им кажется, что они стареют, и уже не смогут найти пару". Также Кардашьян добавила, что поняла свою ошибку уже во время медового месяца, поэтому развод случился так быстро.
Ким Кардашьян впервые рассказала, почему её второй брак продлился всего 72 дня
Сегодня, 14:55
Светская львица Ким Кардашьян поведала правду о своём втором замужестве.
До нынешнего супруга скандальной звезды рэпера Канье Уэста, Ким состояла в браке с нападающим баскетбольной команды Крисом Хамфрисом. Их роман начался в 2010 году, а торжественная свадьба прошла в конце лета 2011-го. Однако уже в октябре того же года, спустя 72 дня после бракосочетания, Кардашьян подала заявление на развод.
Тогда причина такого скорого разрыва так и осталась тайной, но в свежем телеинтервью Ким рассказала, что вышла замуж, фактически, по глупости: "Тогда я думала, что мне уже 30 лет и мне пора замуж. Уверена, что многие девушки переживают подобное чувство - им кажется, что они стареют, и уже не смогут найти пару". Также Кардашьян добавила, что поняла свою ошибку уже во время медового месяца, поэтому развод случился так быстро.
Тогда причина такого скорого разрыва так и осталась тайной, но в свежем телеинтервью Ким рассказала, что вышла замуж, фактически, по глупости: "Тогда я думала, что мне уже 30 лет и мне пора замуж. Уверена, что многие девушки переживают подобное чувство - им кажется, что они стареют, и уже не смогут найти пару". Также Кардашьян добавила, что поняла свою ошибку уже во время медового месяца, поэтому развод случился так быстро.
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Ключевые слова: Ким Кардашьян
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Количество просмотров: 3 653
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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