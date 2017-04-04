Недуг на месяц приковал Елену Воробей к кровати

В этот день звезда комедийного жанра вспомнила неутешительную историю о том, как на неделю была прикована к кровати из-за недуга.
"Это была моя первая сильная влюбленность. Тогда я встречалась с молодым человеком, которого очень сильно приревновала. Я простояла на морозе около семи часов в легкой одежде: караулила, кто кроме меня выйдет из его квартиры. Никто не вышел. Я заработала цистит и пиелонефрит, месяц не могла двигаться. Сейчас я уже понимаю, что когда человек любит, то он никогда не обидит тебя – и нет смысла рисковать своим здоровьем!"
- вспоминает Елена в интервью Woman Hit.
Желаем артистке больше не болеть и жить долго и счастливо!