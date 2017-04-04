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Недуг на месяц приковал Елену Воробей к кровати

Сегодня, 01:00
Известная юмористка Елена Воробей поделилась очень личной и печальной историей.

Недуг на месяц приковал Елену Воробей к кровати

На откровения Елена решилась в честь круглой даты. Напомним, 5 июня Воробей праздновала юбилей, артистке исполнилось 50 лет.

В этот день звезда комедийного жанра вспомнила неутешительную историю о том, как на неделю была прикована к кровати из-за недуга.

Недуг на месяц приковал Елену Воробей к кровати


"Это была моя первая сильная влюбленность. Тогда я встречалась с молодым человеком, которого очень сильно приревновала. Я простояла на морозе около семи часов в легкой одежде: караулила, кто кроме меня выйдет из его квартиры. Никто не вышел. Я заработала цистит и пиелонефрит, месяц не могла двигаться. Сейчас я уже понимаю, что когда человек любит, то он никогда не обидит тебя – и нет смысла рисковать своим здоровьем!"

- вспоминает Елена в интервью Woman Hit.

Недуг на месяц приковал Елену Воробей к кровати


Желаем артистке больше не болеть и жить долго и счастливо!

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Ключевые слова: Елена Воробей

Количество просмотров: 0
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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Недуг на месяц приковал Елену Воробей к кровати Известная юмористка Елена Воробей поделилась очень личной и печальной историей.
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