Недуг на месяц приковал Елену Воробей к кровати

На откровения Елена решилась в честь круглой даты. Напомним, 5 июня Воробей праздновала юбилей, артистке исполнилось 50 лет.В этот день звезда комедийного жанра вспомнила неутешительную историю о том, как на неделю была прикована к кровати из-за недуга."Это была моя первая сильная влюбленность. Тогда я встречалась с молодым человеком, которого очень сильно приревновала. Я простояла на морозе около семи часов в легкой одежде: караулила, кто кроме меня выйдет из его квартиры. Никто не вышел. Я заработала цистит и пиелонефрит, месяц не могла двигаться. Сейчас я уже понимаю, что когда человек любит, то он никогда не обидит тебя – и нет смысла рисковать своим здоровьем!"- вспоминает Елена в интервью Woman Hit.Желаем артистке больше не болеть и жить долго и счастливо!