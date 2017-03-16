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Певица Ёлка впервые рассказала о семейной трагедии

Сегодня, 18:25
Певица Ёлка, в жизни Елизавета Вальдемаровна Иванцив, очень скрытна и редко посвящает в детали своей личной жизни. Но неожиданно вчера артистка опубликовала очень личную запись о своем погибшем папе.

Певица Ёлка впервые рассказала о семейной трагедии
"Когда я была маленькой, я тоже спрашивала у родителей, умрут ли они когда-нибудь. Я благодарна им за то, что не стали меня крошечную обманывать. За две недели до моего тридцатилетия я сошла со сцены и узнала, что папа умер. Помню этот день и два следующих по минутам. Года через два я смогла рассказать об этом в интервью. Я очень стараюсь не жалеть себя, когда скучаю по нему. И очень часто ловлю его черты в тех людях, которых люблю. Я знаю точно, что он мной гордится. И прекрасно понимая, что у него были недостатки, как у любого из нас, всё хорошее, что во мне есть, в меня бережно сложили мама с папой".

Пост связан с 5-летием смерти отца Лизы Вальдемара Мироновича. Он скоропостижно скончался в 55 лет.

Певица Ёлка впервые рассказала о семейной трагедии


"Папы не стало в мгновение. Причем он ушел со смехом. Просто сел, засмеялся и умер. Произошло это после тренировки. Я поплакала только чуть-чуть, потому что это очень эгоистично, это про жалость к себе. Связь с ним чувствую постоянно, в самолете, например, если трясет, смеемся с ним, разговариваем"

- поделилась Ёлка в одном из интервью.

Певица Ёлка впервые рассказала о семейной трагедии


Несмотря на то, что мама и папа будущей звезды расстались, когда Лизе было всего 11 лет, она не держала зла на родителей.

Певица Ёлка впервые рассказала о семейной трагедии


Девочка постоянно общалась и папой. Елизавета рассказывает, что папа всегда вел активный образ жизни и относился ко всему с большой долей позитива.

Это передалось и Ёлке, которая несет со сцены положительные эмоции и добро.

Певица Ёлка впервые рассказала о семейной трагедии

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Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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