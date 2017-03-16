Певица Ёлка впервые рассказала о семейной трагедии

Пост связан с 5-летием смерти отца Лизы Вальдемара Мироновича. Он скоропостижно скончался в 55 лет.
"Папы не стало в мгновение. Причем он ушел со смехом. Просто сел, засмеялся и умер. Произошло это после тренировки. Я поплакала только чуть-чуть, потому что это очень эгоистично, это про жалость к себе. Связь с ним чувствую постоянно, в самолете, например, если трясет, смеемся с ним, разговариваем"
- поделилась Ёлка в одном из интервью.
Несмотря на то, что мама и папа будущей звезды расстались, когда Лизе было всего 11 лет, она не держала зла на родителей.
Девочка постоянно общалась и папой. Елизавета рассказывает, что папа всегда вел активный образ жизни и относился ко всему с большой долей позитива.
Это передалось и Ёлке, которая несет со сцены положительные эмоции и добро.