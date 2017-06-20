Виктория Бэкхем делится своим счастьем, не веря в слухи об измене мужа Дэвида

В новости говорилось, что Дэвид и Виктория Бэкхем придерживаются свободных отношений и не против, если другой закрутит с кем-нибудь роман. На недавно прошедшей вечеринке, по слухам, Дэвида увидели в обнимку с любовницей, с которой он страстно целовался, в результате Виктория и ее старший сын были вынуждены покинуть вечеринку.Недавно Виктория побеседовала с журналистами и пыталась убедить их в том, что она счастлива, а с Дэвидом у них в отношениях полная идиллия.Но женщина не смогла обмануть своих поклонников, которые считают, что Дэвид ей уже довольно давно изменяет, но Виктория пытается создать образ идеальной семьи.