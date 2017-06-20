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Виктория Бэкхем делится своим счастьем, не веря в слухи об измене мужа Дэвида

Сегодня, 10:36
На днях в СМИ появилась новость о том, что у Дэвида Бэкхема есть любовница.

Виктория Бэкхем делится своим счастьем, не веря в слухи об измене мужа Дэвида
В новости говорилось, что Дэвид и Виктория Бэкхем придерживаются свободных отношений и не против, если другой закрутит с кем-нибудь роман. На недавно прошедшей вечеринке, по слухам, Дэвида увидели в обнимку с любовницей, с которой он страстно целовался, в результате Виктория и ее старший сын были вынуждены покинуть вечеринку.

Виктория Бэкхем делится своим счастьем, не веря в слухи об измене мужа Дэвида


Недавно Виктория побеседовала с журналистами и пыталась убедить их в том, что она счастлива, а с Дэвидом у них в отношениях полная идиллия.

Но женщина не смогла обмануть своих поклонников, которые считают, что Дэвид ей уже довольно давно изменяет, но Виктория пытается создать образ идеальной семьи.

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Ключевые слова: Дэвид Бэкхем, Виктория Бэкхем

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, East News

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