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Джей Зи поведал о проблемах в отношениях с Бейонсе

Сегодня, 18:57
Звездная семья Джей Зи и Бейонсе по праву считается одной из самых крепких и красивых на Западе.

Джей Зи поведал о проблемах в отношениях с Бейонсе
Пара вместе уже на протяжении девяти лет и воспитывает троих детей. Недавно Бейонсе подарила своему супругу близнецов, Руми и Сэр.

Но СМИ довольно часто сообщают о том, что супруги поссорились и находятся на грани развода. Недавно Джей Зи выпустил новый альбом, в котором есть довольно откровенные песни.

Джей Зи поведал о проблемах в отношениях с Бейонсе


«Это моя настоящая жизнь. И однажды я нашел это прекрасное место. Здесь был построен большой и красивый дом наших отношений. Но он не был на 100% построен на правде, поэтому дал трещину. Некоторые вещи невозможно скрыть, их и видит общественность», – делится мужчина.

Надеюсь, что все проблемы у супругов позади, и они больше не будут огорчать своих поклонников.

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Ключевые слова: Джей Зи, Бейонсе

Количество просмотров: 3 510
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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