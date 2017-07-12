Джей Зи поведал о проблемах в отношениях с Бейонсе

Пара вместе уже на протяжении девяти лет и воспитывает троих детей. Недавно Бейонсе подарила своему супругу близнецов, Руми и Сэр.Но СМИ довольно часто сообщают о том, что супруги поссорились и находятся на грани развода. Недавно Джей Зи выпустил новый альбом, в котором есть довольно откровенные песни.«Это моя настоящая жизнь. И однажды я нашел это прекрасное место. Здесь был построен большой и красивый дом наших отношений. Но он не был на 100% построен на правде, поэтому дал трещину. Некоторые вещи невозможно скрыть, их и видит общественность», – делится мужчина.Надеюсь, что все проблемы у супругов позади, и они больше не будут огорчать своих поклонников.