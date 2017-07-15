Юлия Салибекова призналась, из-за чего развелась ее сестра

Причиной разрыва девушка назвала то, что у них возникли проблемы в интимной жизни. Сестра Кати Юлия Салибекова на днях рассказала, что это не единственная причина. Бывший супруг ставил жесткие ограничения Кате и вел недостойно себя с женой.«Много было неприятных моментов. Он занимался в основном собой. Сестре не разрешал делать пластику. Наверное, поэтому после развода она быстренько побежала и сделала то, что хотела. Сейчас, посмотрите, вообще красотка: сходила в зал подкачала животик, сделала ягодицы – все аккуратно и сексуально. Катя недавно ездила отдыхать, сейчас занимается собой, ходит в салоны. Не знаю, может, он даже еще любит ее.Он тогда наговорил про нас с Тиграном много гадостей. Хотя мы ему ничего плохого не сделали. Он даже на наших семейных праздниках так ужасно себя вел! Мог прийти без подарка мальчишкам, нагрубить, уехать с торжества или не прийти на него вообще. Конечно, мы перестали общаться. Уже потом, спустя время, Катя сказала, что сразу не была с ним согласна, но не хотела ссориться», - поделилась Юлия с журналистами.Именно Никита стал причиной ссоры сестер, Катя решила поддержать мужа, но теперь отношения сестер наладились.