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Юлия Салибекова призналась, из-за чего развелась ее сестра

Вчера, 22:01
В сентябре прошлого года поклонники главной телестройки страны переживали за экс-участницу Екатерину Колисниченко, узнав о ее расставании с избранником Никитой Капелюш.

Юлия Салибекова призналась, из-за чего развелась ее сестра
Причиной разрыва девушка назвала то, что у них возникли проблемы в интимной жизни. Сестра Кати Юлия Салибекова на днях рассказала, что это не единственная причина. Бывший супруг ставил жесткие ограничения Кате и вел недостойно себя с женой.

Юлия Салибекова призналась, из-за чего развелась ее сестра


«Много было неприятных моментов. Он занимался в основном собой. Сестре не разрешал делать пластику. Наверное, поэтому после развода она быстренько побежала и сделала то, что хотела. Сейчас, посмотрите, вообще красотка: сходила в зал подкачала животик, сделала ягодицы – все аккуратно и сексуально. Катя недавно ездила отдыхать, сейчас занимается собой, ходит в салоны. Не знаю, может, он даже еще любит ее.

Юлия Салибекова призналась, из-за чего развелась ее сестра


Он тогда наговорил про нас с Тиграном много гадостей. Хотя мы ему ничего плохого не сделали. Он даже на наших семейных праздниках так ужасно себя вел! Мог прийти без подарка мальчишкам, нагрубить, уехать с торжества или не прийти на него вообще. Конечно, мы перестали общаться. Уже потом, спустя время, Катя сказала, что сразу не была с ним согласна, но не хотела ссориться», - поделилась Юлия с журналистами.

Именно Никита стал причиной ссоры сестер, Катя решила поддержать мужа, но теперь отношения сестер наладились.

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Ключевые слова: Юлия Салибекова, Екатерина Колисниченко

Количество просмотров: 6 435
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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