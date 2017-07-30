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Дети Жасмин очень скучают по папе

Сегодня, 16:32
Около месяца назад мужа популярной певицы Жасмин Илана Шора осудили на семь с половиной лет тюремного заключения в колонии.

Дети Жасмин очень скучают по папе
Но исполнительница считает своего супруга невиновным и искренне верит, что сможет доказать это. Приехав на фестиваль "Жара", Жасмин рассказала, что сейчас дети гостят в Молдавии.

Дети Жасмин очень скучают по папе


«Маргарита за него беспокоится, она все чувствует и очень любит. В начале июля, когда я привезла детей в Молдову, Мирон сразу к нему потянулся, положил головку на плечо, поцеловал его. У меня мурашки по коже побежали. А Маргарита говорит: «Папа, я хочу, чтобы ты был все время рядом со мной!» Мы ведь живем в разных странах, это тяжело, но мы справляемся. Это только делает нас сильнее», - делится Жасмин с журналистами.

Дети Жасмин очень скучают по папе


Пока неизвестно, когда пройдут следующие слушания, но певица надеется на то, что юристы к этому времени смогут собрать необходимые доказательства невиновности ее супруга.

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Ключевые слова: Жасмин

Количество просмотров: 5 174
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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