Дети Жасмин очень скучают по папе

Но исполнительница считает своего супруга невиновным и искренне верит, что сможет доказать это. Приехав на фестиваль "Жара", Жасмин рассказала, что сейчас дети гостят в Молдавии.«Маргарита за него беспокоится, она все чувствует и очень любит. В начале июля, когда я привезла детей в Молдову, Мирон сразу к нему потянулся, положил головку на плечо, поцеловал его. У меня мурашки по коже побежали. А Маргарита говорит: «Папа, я хочу, чтобы ты был все время рядом со мной!» Мы ведь живем в разных странах, это тяжело, но мы справляемся. Это только делает нас сильнее», - делится Жасмин с журналистами.Пока неизвестно, когда пройдут следующие слушания, но певица надеется на то, что юристы к этому времени смогут собрать необходимые доказательства невиновности ее супруга.