Рустам Солнцев встал на защиту Лолиты

На фестивале "Жара" артистка вышла на сцену в прозрачном трико, которое подчеркивало все несовершенства фигуры звезды.После этого Лолиту начали критиковать, а блогер Лена Миро высказалась в адрес Лолиты нелестными словами.«Конечно, это трагедия. Огромная трагедия в моей жизни. Но что делать? Она из провинции, я из провинции. Ей хочется жить в Москве, ну и пусть живет себе на здоровье. Дорогая Леночка, спасибо тебе, что из забытой и никому не нужной певички ты сделала меня популярной. Я счастлива», - ответила певица.Рустам Солнцев, который известен тем, что имеет свою точку зрения касательно любого конфликта, решил заступиться за Лолиту.«Я с опаской отношусь к людям, которые на все позитивное, веселое, прикольное и угарное говорят, что это плохо, ужас и дерьмо, - говорит Рустам. - Я сейчас про Лолиту и Лену Миро. Знаете, я за Лолиту. Да, не поверите, мне нравятся пухлые и позитивные женщины. И круто, что Лола ничего не стыдится и ей прикольно веселить всех. У меня даже собака пухлая и позитивная, такая же, как Лолита. А Лена злая - она меня пугает.Лучше быть счастливой женщиной с лишним весом, чем худой злюкой. Лолита добрячка, никогда никого не обижает, не трогает. Какая кому разница, в чем она там вышла на сцену? Не нравится - не смотрите. Она же не к вам на кухню пришла разряженная и уселась на табурет, чтобы вы ей высказали свое драгоценное мнение. Тетя кайфует, не трогайте ее. Лола, продолжай в том же духе, я тебя всегда поддержу! И не обращай внимания на завистников, им до тебя, как до Луны. А с этой Миро давно все понятно - счастливая женщина не будет вести себя как овчарка. А она хуже собаки, так и норовит всех облаять. Лена, будь добрее».В принципе Лолита своей простотой, юмором притягивает многих, но и находятся завистники конечно же.