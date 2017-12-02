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Ирина Дубцова подверглась критике за желание казаться молодой

Сегодня, 13:37
Певица Ирина Дубцова всегда поражает поклонников роскошным внешним видом.

Ирина Дубцова подверглась критике за желание казаться молодой
Нередко фанаты засыпают исполнительницу комплиментами, восторгаясь ее внешностью. На днях же Ирина призналась, что нередко делает "уколы красоты".

Ирина Дубцова подверглась критике за желание казаться молодой


«Чего тут скрывать — мне 35! Уколы красоты поколению "Секса в большом городе" в помощь. Глупо в наше время критиковать тех, кто не пренебрегает современными достижениями медицины и косметологии. Те, кто "против", я считаю, просто думают, что подобные методы сохранения молодости и красоты лица и тела им не по карману! Это не так! Можно, конечно, "намазаться огурцом" и ждать волшебного омоложения, я не против фантазий и с детства люблю сказки, но…» — заявила Дубцова.

Такие слова артистки были восприняты фанатами негативно, они начали критиковать ее за чрезмерное желание сохранить молодость.

Ирина Дубцова подверглась критике за желание казаться молодой

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Ключевые слова: Ирина Дубцова

Количество просмотров: 10 192
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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