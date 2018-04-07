Рианна облачилась в провокационный наряд ради рекламы своей новой помады

Дима Билан и Алиса Лобанова устроила грандиозное шоу в Москве

6 февраля в Москве на стадионе ВТБ Арена «Динамо» прошло новое грандиозное шоу Димы Билана, участие в одном из самых трогательных номеров приняла Алиса Лобанова, генеральный директор компании TOY.RU, человек который, повзрослев, не разучился мечтать и умеет воплощать мечты – для себя и для других.