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Рианна облачилась в провокационный наряд ради рекламы своей новой помады

Сегодня, 03:07
Певица Рианна порадовала поклонников новинкой среди своей линии косметики.

Рианна облачилась в провокационный наряд ради рекламы своей новой помады
Не секрет, что у исполнительницы есть собственный, довольно успешный бренд декоративной косметики Fenty Beauty - совсем недавно мы сообщали, что Рианна намерена судиться со своим отцом, который незаконно использует данный товарный знак.

Рианна облачилась в провокационный наряд ради рекламы своей новой помады


Рианна облачилась в провокационный наряд ради рекламы своей новой помады


Тем временем, коллекция косметики продолжает развиваться и пополняется декоративными средствами - Рианна лично представила новую помаду ярко-розового оттенка. Такой гламурный цвет нельзя демонстрировать ни в чём ином, как в розовом наряде - что и сделала певица. Подписчики оценили образ и, конечно, фигуру звезды по достоинству.

Рианна облачилась в провокационный наряд ради рекламы своей новой помады

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Ключевые слова: Рианна

Количество просмотров: 7 943
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, wonderlandmagazine.com, thelosangeleswire.com

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