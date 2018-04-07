Тем временем, коллекция косметики продолжает развиваться и пополняется декоративными средствами - Рианна лично представила новую помаду ярко-розового оттенка. Такой гламурный цвет нельзя демонстрировать ни в чём ином, как в розовом наряде - что и сделала певица. Подписчики оценили образ и, конечно, фигуру звезды по достоинству.
Рианна облачилась в провокационный наряд ради рекламы своей новой помады
Сегодня, 03:07
Певица Рианна порадовала поклонников новинкой среди своей линии косметики.
Не секрет, что у исполнительницы есть собственный, довольно успешный бренд декоративной косметики Fenty Beauty - совсем недавно мы сообщали, что Рианна намерена судиться со своим отцом, который незаконно использует данный товарный знак.
Тем временем, коллекция косметики продолжает развиваться и пополняется декоративными средствами - Рианна лично представила новую помаду ярко-розового оттенка. Такой гламурный цвет нельзя демонстрировать ни в чём ином, как в розовом наряде - что и сделала певица. Подписчики оценили образ и, конечно, фигуру звезды по достоинству.
Тем временем, коллекция косметики продолжает развиваться и пополняется декоративными средствами - Рианна лично представила новую помаду ярко-розового оттенка. Такой гламурный цвет нельзя демонстрировать ни в чём ином, как в розовом наряде - что и сделала певица. Подписчики оценили образ и, конечно, фигуру звезды по достоинству.
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Ключевые слова: Рианна
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Количество просмотров: 7 943
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, wonderlandmagazine.com, thelosangeleswire.com
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Автор фото: instagram, wonderlandmagazine.com, thelosangeleswire.com
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