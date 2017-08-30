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Александр Бердников поделился радостной новостью

Сегодня, 13:51
В прошлом году у популярного певца из группы "Корни" Александра Бердникова родились близняшки, Роза и Валентина.

Александр Бердников поделился радостной новостью
Теперь же Александр может похвастаться статусом многодетного отца. На днях молодые родители решили провести обряд крещения дочерей.

«Обряд мы провели в храме Живоначальной Троицы в Старых Черемушках, – делится Ольга, жена музыканта. – Здесь мы с Сашей венчались и крестили наших старших – сына Марселя и дочь Милану. Традицию нарушать не стали. На церемонию пригласили только родственников.

Александр Бердников поделился радостной новостью


Вторыми родителями девочек стали близкие нам люди: у Валечки – моя невестка Олеся и Сашин друг Владимир. Ради такого события ребята приехали к нам из Ростова-на-Дону. У Розочки крестная – племянница мужа Тамара, крестный – Мартин, друг семьи. Во время церемонии дочки вели себя очень спокойно, практически не хныкали. Героически окунулись в купели и прошли ритуал».

Александр Бердников поделился радостной новостью


Стоит отметить, что у Александра и Ольги подрастают сын Марсель и дочь Милана, родители стараются все свободное время посвящать своим детям.

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Ключевые слова: Александра Бердникова

Количество просмотров: 3 809
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, StarHit

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