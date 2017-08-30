Александр Бердников поделился радостной новостью

Теперь же Александр может похвастаться статусом многодетного отца. На днях молодые родители решили провести обряд крещения дочерей.«Обряд мы провели в храме Живоначальной Троицы в Старых Черемушках, – делится Ольга, жена музыканта. – Здесь мы с Сашей венчались и крестили наших старших – сына Марселя и дочь Милану. Традицию нарушать не стали. На церемонию пригласили только родственников.Вторыми родителями девочек стали близкие нам люди: у Валечки – моя невестка Олеся и Сашин друг Владимир. Ради такого события ребята приехали к нам из Ростова-на-Дону. У Розочки крестная – племянница мужа Тамара, крестный – Мартин, друг семьи. Во время церемонии дочки вели себя очень спокойно, практически не хныкали. Героически окунулись в купели и прошли ритуал».Стоит отметить, что у Александра и Ольги подрастают сын Марсель и дочь Милана, родители стараются все свободное время посвящать своим детям.