Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Елизавета II возмущена выходами в свет принца Гарри и Меган Маркл

Сегодня, 10:35
Отношения принца Гарри и известной актрисы Меган Маркл обсуждаются уже на протяжении длительного времени.

Елизавета II возмущена выходами в свет принца Гарри и Меган Маркл
И лишь недавно молодые люди официально вышли в свет как пара. Но Королева высказала свое возмущение поведением Меган и посоветовала ей начать вести себя более скромно.

Елизавета II возмущена выходами в свет принца Гарри и Меган Маркл


«Меган стоит пересмотреть свое поведение, чтобы стать частью королевской семьи.

Елизавета II возмущена выходами в свет принца Гарри и Меган Маркл


Девушка принца не должна носить рваные джинсы и рубашки мужского кроя», - считает Елизавета II.

Королева попросила Гарри вести себя согласно этикету, как это делают его брат Уильям и Кейт Миддлтон.

Елизавета II возмущена выходами в свет принца Гарри и Меган Маркл

← Рианна ответила завистникам, показав ... Джанет Джексон восхитила своим первым... →

Ключевые слова: принц Гарри, Меган Маркл, королева Елизавета

Количество просмотров: 2 223
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Папарацци впервые удалось заснять поцелуй принца Гарри и Меган Маркл
Меган Маркл и королева Елизавета наконец-то познакомились
Принц Гарри и Меган Маркл скоро объявят о помолвке
Князь Монако Альбер II высказал свое мнение об отношениях принца Гарри и Меган Маркл
Самое популярное за неделю
Комментарии

Юлия Куварзина призналась, как смогла избавиться от 22 лишних килограммов Популярная актриса Юлия Куварзина полюбилась зрителями после съемок в нашумевших сериалах "Не родись красивой" и "Воронины".
Джанет Джексон восхитила своим первым выходом в свет после рождения сына На днях состоялось мероприятие, посвященное новому концерту популярной певицы Джанет Джексон.
Елизавета II возмущена выходами в свет принца Гарри и Меган Маркл Отношения принца Гарри и известной актрисы Меган Маркл обсуждаются уже на протяжении длительного времени.
Рианна ответила завистникам, показав стройные ноги Последние месяцы общественность все чаще обсуждает лишний вес известной певицы Рианны.
Синди Кроуфорд поведала о своем отношении к столь ранней модельной карьере дочери Этот год стал довольно успешным для дочери супер-модели Синди Кроуфорд Кайи Гербер.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.