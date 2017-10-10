Елизавета II возмущена выходами в свет принца Гарри и Меган Маркл

И лишь недавно молодые люди официально вышли в свет как пара. Но Королева высказала свое возмущение поведением Меган и посоветовала ей начать вести себя более скромно.
«Меган стоит пересмотреть свое поведение, чтобы стать частью королевской семьи.
Девушка принца не должна носить рваные джинсы и рубашки мужского кроя», - считает Елизавета II.
Королева попросила Гарри вести себя согласно этикету, как это делают его брат Уильям и Кейт Миддлтон.
Ключевые слова: принц Гарри
, Меган Маркл
, королева Елизавета
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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