Елизавета II возмущена выходами в свет принца Гарри и Меган Маркл

И лишь недавно молодые люди официально вышли в свет как пара. Но Королева высказала свое возмущение поведением Меган и посоветовала ей начать вести себя более скромно.«Меган стоит пересмотреть свое поведение, чтобы стать частью королевской семьи.Девушка принца не должна носить рваные джинсы и рубашки мужского кроя», - считает Елизавета II.Королева попросила Гарри вести себя согласно этикету, как это делают его брат Уильям и Кейт Миддлтон.