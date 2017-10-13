Но внимание всех присутствующих было обращено на супружескую пару певицу Сашу Савельеву и актера Кирилла Сафонова. Не только из-за того, что супруги стали ведущими вечера, но они, не стесняясь, демонстрировали свои чувства друг к другу, обнимаясь и позируя вместе фотографам.
Саша Савельева и ее супруг приковали внимание всех на себя
Сегодня, 12:31
Несколько дней назад в Москве прошло открытие нового фитнес-клуба Эмина Агаларова.
На открытии собралось большое количество представителей российского шоу-бизнеса, среди которых Филипп Киркоров, Митя Фомин, Дмитрий Колдун, Юлия Барановская и многие другие.
Но внимание всех присутствующих было обращено на супружескую пару певицу Сашу Савельеву и актера Кирилла Сафонова. Не только из-за того, что супруги стали ведущими вечера, но они, не стесняясь, демонстрировали свои чувства друг к другу, обнимаясь и позируя вместе фотографам.
Но внимание всех присутствующих было обращено на супружескую пару певицу Сашу Савельеву и актера Кирилла Сафонова. Не только из-за того, что супруги стали ведущими вечера, но они, не стесняясь, демонстрировали свои чувства друг к другу, обнимаясь и позируя вместе фотографам.
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Ключевые слова: Саша Савельева, Кирилл Сафонов
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Количество просмотров: 4 030
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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