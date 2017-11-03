Фанаты обеспокоены здоровьем маленькой дочери Степана Меньщикова

Молодая мама рассказала, что вот уже на протяжении четырех дней находится с наследницей в больнице и очень переживает за ее здоровье.«Внезапно на ровном месте после прогулки начались судороги типа мышечного спазма – этого лучше, конечно, никому никогда не видеть и не сталкиваться! Ребенок полностью отключается и бьется в конвульсиях! Я ранее не сталкивалась и никогда не видела такого. Врачи говорят, что у младенцев бывает такая реакция на температуру. В первый раз у нас ее и вовсе не было. Однако у нас нашли вирус ОРВИ, появилась температура, и у нее повторились судороги!» – поведала женщина.В настоящее время малышка чувствует себя гораздо лучше, Евгения сообщила, что температура уже спала.