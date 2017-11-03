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Фанаты обеспокоены здоровьем маленькой дочери Степана Меньщикова

Вчера, 20:54
Недавно экс-супруга Степана Меньщикова Евгения заставила волноваться подписчиков за самочувствие маленькой дочери Варвары.

Фанаты обеспокоены здоровьем маленькой дочери Степана Меньщикова
Молодая мама рассказала, что вот уже на протяжении четырех дней находится с наследницей в больнице и очень переживает за ее здоровье.

Фанаты обеспокоены здоровьем маленькой дочери Степана Меньщикова


«Внезапно на ровном месте после прогулки начались судороги типа мышечного спазма – этого лучше, конечно, никому никогда не видеть и не сталкиваться! Ребенок полностью отключается и бьется в конвульсиях! Я ранее не сталкивалась и никогда не видела такого. Врачи говорят, что у младенцев бывает такая реакция на температуру. В первый раз у нас ее и вовсе не было. Однако у нас нашли вирус ОРВИ, появилась температура, и у нее повторились судороги!» – поведала женщина.

В настоящее время малышка чувствует себя гораздо лучше, Евгения сообщила, что температура уже спала.

Фанаты обеспокоены здоровьем маленькой дочери Степана Меньщикова

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Ключевые слова: Степан Меньщиков

Количество просмотров: 2 002
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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