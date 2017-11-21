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Ольга Бузова рада была объявить о том, что примет участие в новогодних огоньках

Сегодня, 07:52
Ольга Бузова после участия в телепроекте "Дом-2" стала его ведущей, а теперь же к ней пришел успех и в качестве певицы.

Ольга Бузова рада была объявить о том, что примет участие в новогодних огоньках
Каждая новая песня Ольги за довольно короткое время становится хитом, а билеты на концерты раскупаются буквально за несколько дней. На днях же в интервью девушка поведала о том, что полностью заинтересована в продвижении своего музыкального творчества.

«В новом году будет еще больше всего – там и тур, и песни. Кстати, ждите меня в новогоднюю ночь в концертах. Это будут мои первые огоньки!

Ольга Бузова рада была объявить о том, что примет участие в новогодних огоньках


Работа, работа и еще раз работа. У артистов не бывает стандартного празднования Нового года. Ну и ничего страшного. В моей жизни были самые разные варианты празднования, а вот с микрофоном на частном мероприятии, например, еще не было. Так что в этом году меня ждет особенное 31 декабря» – сообщила Бузова.

Стоит отметить, что несколько недель назад состоялся первый большой сольный концерт Ольги, который собрал полный зал.

Ольга Бузова рада была объявить о том, что примет участие в новогодних огоньках

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Ключевые слова: Ольга Бузова

Количество просмотров: 143
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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