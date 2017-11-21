Ольга Бузова рада была объявить о том, что примет участие в новогодних огоньках

Каждая новая песня Ольги за довольно короткое время становится хитом, а билеты на концерты раскупаются буквально за несколько дней. На днях же в интервью девушка поведала о том, что полностью заинтересована в продвижении своего музыкального творчества.«В новом году будет еще больше всего – там и тур, и песни. Кстати, ждите меня в новогоднюю ночь в концертах. Это будут мои первые огоньки!Работа, работа и еще раз работа. У артистов не бывает стандартного празднования Нового года. Ну и ничего страшного. В моей жизни были самые разные варианты празднования, а вот с микрофоном на частном мероприятии, например, еще не было. Так что в этом году меня ждет особенное 31 декабря» – сообщила Бузова.Стоит отметить, что несколько недель назад состоялся первый большой сольный концерт Ольги, который собрал полный зал.