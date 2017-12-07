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Наталья Водянова продала с аукциона наряды Жанны Фриске

Сегодня, 21:21
Модель Наталья Водянова организовала аукцион от своего благотворительного фонда "Обнаженные сердца" - среди прочего были проданы вещи Жанны Фриске.

Наталья Водянова продала с аукциона наряды Жанны Фриске
Благотворительный фонд помощи больным детям "Обнаженные сердца" был создан Натальей Водяновой несколько лет назад. За это время было проведено множество аукционов и акций по сбору средств, нуждающимся были направлены миллионы рублей. Накануне состоялся очередной интернет-аукцион, где Водянова продала вещи, принадлежавшие знаменитостям. Среди них были коктейльное платье-бюстье, черная блуза, а также туфли на шпильке от Christian Louboutin - всё это принадлежало Жанне Фриске.

Наталья Водянова продала с аукциона наряды Жанны Фриске


Наталья Водянова продала с аукциона наряды Жанны Фриске


Любимые вещи звезды ушли с молотка за считанные минуты. Примерная итоговая цена, которую за них заплатили, была весьма демократичной и составила всего 3 тысячи рублей за каждый предмет гардероба.

Наталья Водянова продала с аукциона наряды Жанны Фриске


Наталья Водянова продала с аукциона наряды Жанны Фриске

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Ключевые слова: Наталья Водянова, Жанна Фриске

Количество просмотров: 559
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, theoutlet

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Наталья Водянова продала с аукциона наряды Жанны Фриске Модель Наталья Водянова организовала аукцион от своего благотворительного фонда "Обнаженные сердца" - среди прочего были проданы вещи Жанны Фриске.
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