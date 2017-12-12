Поклонники положительно оценили такой смелый образ звезды и засыпали ее комплиментами, в очередной раз восхитившись ее роскошным внешним видом.
Альбина Джанабаева решилась на откровенную фотосессию
Сегодня, 10:13
В новом выпуске глянцевого издания Moda Topical на обложке появится популярная певица Альбина Джанабаева, причем в очень откровенном виде.
Альбина известна своим сдержанным стилем и ее редко можно увидеть в провокационных образах, но на этот раз она сделала исключение. На обложке исполнительница запечатлена полностью обнаженной, прикрываясь лишь красным свитером.
Поклонники положительно оценили такой смелый образ звезды и засыпали ее комплиментами, в очередной раз восхитившись ее роскошным внешним видом.
Поклонники положительно оценили такой смелый образ звезды и засыпали ее комплиментами, в очередной раз восхитившись ее роскошным внешним видом.
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Ключевые слова: Альбина Джанабаева
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Количество просмотров: 11 167
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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