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Альбина Джанабаева решилась на откровенную фотосессию

Сегодня, 10:13
В новом выпуске глянцевого издания Moda Topical на обложке появится популярная певица Альбина Джанабаева, причем в очень откровенном виде.

Альбина Джанабаева решилась на откровенную фотосессию
Альбина известна своим сдержанным стилем и ее редко можно увидеть в провокационных образах, но на этот раз она сделала исключение. На обложке исполнительница запечатлена полностью обнаженной, прикрываясь лишь красным свитером.

Альбина Джанабаева решилась на откровенную фотосессию


Поклонники положительно оценили такой смелый образ звезды и засыпали ее комплиментами, в очередной раз восхитившись ее роскошным внешним видом.

Альбина Джанабаева решилась на откровенную фотосессию

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Ключевые слова: Альбина Джанабаева

Количество просмотров: 11 167
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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