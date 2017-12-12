Альбина Джанабаева решилась на откровенную фотосессию

Альбина известна своим сдержанным стилем и ее редко можно увидеть в провокационных образах, но на этот раз она сделала исключение. На обложке исполнительница запечатлена полностью обнаженной, прикрываясь лишь красным свитером.Поклонники положительно оценили такой смелый образ звезды и засыпали ее комплиментами, в очередной раз восхитившись ее роскошным внешним видом.