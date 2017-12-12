Ксения Собчак боится оставить сына сиротой

Ксения призналась, что несмотря на образ железной леди, ее временами обуревают страхи. По словам Собчак, она очень боится за свою жизнь, и что сыну придется расти без матери.«Я боюсь, что меня могут убить. Мне пришлось нанять охрану, когда мой коллега Дмитрий Муратов, возглавляющий "Новую газету", рассказал о некоем списке из шести фамилий, в котором был Борис Немцов, а я шла третьей. Говорит, лично видел. Для меня это стало серьезным основанием позаботиться о безопасности. Моя личная охрана сейчас усилена в связи с предвыборными действиями. Вокруг происходит только нагнетание. Люди с ножами врываются на радиостанцию, кого-то избивают, сжигают машины. Мы живем в атмосфере ненависти — когда неважно, делается что-то по политическим причинам, или творят это сумасшедшие люди, пересмотревшие зомбоящик. И ответственность лежит на тех, кто эту атмосферу создает. То есть на нашей власти», — признается Ксения.В настоящее время Собчак готовится к предвыборной компании, а также выступает в роли ведущей "Новой фабрики звезд", но старается находиться время и для сына.