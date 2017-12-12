Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Ксения Собчак боится оставить сына сиротой

Сегодня, 10:20
В недавнем интервью популярная телеведущая и кандидат в президенты России Ксения Собчак поделилась своими страхами.

Ксения Собчак боится оставить сына сиротой
Ксения призналась, что несмотря на образ железной леди, ее временами обуревают страхи. По словам Собчак, она очень боится за свою жизнь, и что сыну придется расти без матери.

Ксения Собчак боится оставить сына сиротой


«Я боюсь, что меня могут убить. Мне пришлось нанять охрану, когда мой коллега Дмитрий Муратов, возглавляющий "Новую газету", рассказал о некоем списке из шести фамилий, в котором был Борис Немцов, а я шла третьей. Говорит, лично видел. Для меня это стало серьезным основанием позаботиться о безопасности. Моя личная охрана сейчас усилена в связи с предвыборными действиями. Вокруг происходит только нагнетание. Люди с ножами врываются на радиостанцию, кого-то избивают, сжигают машины. Мы живем в атмосфере ненависти — когда неважно, делается что-то по политическим причинам, или творят это сумасшедшие люди, пересмотревшие зомбоящик. И ответственность лежит на тех, кто эту атмосферу создает. То есть на нашей власти», — признается Ксения.

В настоящее время Собчак готовится к предвыборной компании, а также выступает в роли ведущей "Новой фабрики звезд", но старается находиться время и для сына.

Ксения Собчак боится оставить сына сиротой

← Альбина Джанабаева решилась на откров... Юлия Началова прокомментировала ново... →

Ключевые слова: Ксения Собчак

Количество просмотров: 46 475
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Ксения Собчак призналась, что сильно изменилась после рождения сына
Ксения Собчак написала обращение сыну
Беременная Ксения Собчак рассказала о своей главной фобии
Ксения Собчак в стиле бомжа
Самое популярное за неделю
Комментарии

Бейонсе и Джей Зи показали первое совместное фото после грандиозного скандала Две недели назад певица Бейонсе и её супруг Джей Зи стали участниками самого громкого скандала конца года.
Юлия Началова прокомментировала новость о своей езде в нетрезвом виде Несколько дней назад стало известно о том, что певица Юлия Началова попала в сложную ситуацию.
Ксения Собчак боится оставить сына сиротой В недавнем интервью популярная телеведущая и кандидат в президенты России Ксения Собчак поделилась своими страхами.
Альбина Джанабаева решилась на откровенную фотосессию В новом выпуске глянцевого издания Moda Topical на обложке появится популярная певица Альбина Джанабаева, причем в очень откровенном виде.
Ирина Аллегрова избегает конфликтные ситуации В очередном выпуске передачи "Ты не поверишь!" один из сюжетов был посвящен популярной певице Ирине Аллегровой.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.