Дочь Эминема показала фигуру на откровенном фото

Преданные поклонники творчества Эминема прекрасно знают, что у него есть дочь Хэйли, которой уже исполнилось 22 года.

В честь этого важного дня девушка решила порадовать своих подписчиков очередной фотографией. Несмотря на то, что Хэйли на снимке полностью одета, кадр получился очень сексуальным.«Заранее с днем рождения меня», — написала под снимком девушка.Новое фото вызвало огромный интерес пользователей Сети, так как Хэйли редко обновляет свою личную страницу. В ее микроблоге всего около 20 фотографий, поэтому каждый новый снимок вызывает ажиотаж среди ее фолловеров.