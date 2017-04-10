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Певец Шура пытается оправиться от хирургического вмешательства

Сегодня, 18:41
Шура, в жизни Александр Медведев, 11 часов назад в своем Инстаграм рассказал о том, что ложится на операцию. Эту сложную процедуру певец решил доверить врачам из Кургана.

Певец Шура пытается оправиться от хирургического вмешательства


Всё время, пока Саша был под наркозом в комментариях родные, друзья и поклонники писали ободряющие слова и ждали, когда же артист выйдет на связь.

Певец Шура пытается оправиться от хирургического вмешательства


Наконец, это случилось. В своем первом послании после операции Шура пишет, обращаясь ко врачам Российского научного центра «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Г. А. Илизарова.

Певец Шура пытается оправиться от хирургического вмешательства


"Дорогие мои, любимые, храни Господь за ваши молитвы и добрые искренние пожелания, благодаря вам и моим докторам, ( на первом фото), заведующему травматолого-ортопедическим отделением 16, доктору медицинских наук, врачу первой категории Олегу Константиновичу Чегурову, успешно провёл мне операцию по эндопротезированию, и исполнил мою мечту, быть здоровым и не хромать, и Евгению Валентиновичу Кочегарову ( второе фото) заведующему реанимации, большому мастеру- анестезиологии, вышел быстро от наркоза и без последствий! Вы мои спасители! Впереди интересный путь реабилитации, чуть позже познакомлю вас с моими девочками, которые меня опекают и порхают вокруг меня как сказочные феи! Всем добра, от меня! Люблю".

Певец Шура пытается оправиться от хирургического вмешательства


Пожелаем Александру как можно скорее вернуться домой и оправиться от хирургического вмешательства.

Певец Шура пытается оправиться от хирургического вмешательства


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Ключевые слова: Шура

Количество просмотров: 7 241
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com/shuramedvedev

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