Певец Шура пытается оправиться от хирургического вмешательства

Всё время, пока Саша был под наркозом в комментариях родные, друзья и поклонники писали ободряющие слова и ждали, когда же артист выйдет на связь.Наконец, это случилось. В своем первом послании после операции Шура пишет, обращаясь ко врачам Российского научного центра «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Г. А. Илизарова."Дорогие мои, любимые, храни Господь за ваши молитвы и добрые искренние пожелания, благодаря вам и моим докторам, ( на первом фото), заведующему травматолого-ортопедическим отделением 16, доктору медицинских наук, врачу первой категории Олегу Константиновичу Чегурову, успешно провёл мне операцию по эндопротезированию, и исполнил мою мечту, быть здоровым и не хромать, и Евгению Валентиновичу Кочегарову ( второе фото) заведующему реанимации, большому мастеру- анестезиологии, вышел быстро от наркоза и без последствий! Вы мои спасители! Впереди интересный путь реабилитации, чуть позже познакомлю вас с моими девочками, которые меня опекают и порхают вокруг меня как сказочные феи! Всем добра, от меня! Люблю".Пожелаем Александру как можно скорее вернуться домой и оправиться от хирургического вмешательства.