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Анна Калашникова случайно стала богаче на миллион рублей

Сегодня, 20:15
Певица и актриса Анна Калашникова в начале января отправилась на бизнес-регату "Синергии" на Карибы.

Анна Калашникова случайно стала богаче на миллион рублей
Девушка решилась на морское путешествие вместе с предпринимателями, топ-менеджерами, бизнесменами и организатором мероприятия, ректором школы бизнеса "Синергия" Григорием Аветовым.

Анна Калашникова случайно стала богаче на миллион рублей


Анна Калашникова случайно стала богаче на миллион рублей


Анна Калашникова случайно стала богаче на миллион рублей


Анна Калашникова случайно стала богаче на миллион рублей


"Конечно, здесь потрясающе, хоть и непривычный для меня режим, - делится Анна Калашникова, - все четко и по графику. Тем не менее, эмоции от каждого дня настолько новые для меня и положительные, что мне нравится такой распорядок дня. Мы - самая настоящая команда, а нас здесь около 90 человек. На днях выиграли гонку. А у меня в Москве есть друзья, которые почему-то не верили в нашу команду, поспорили со мной на миллион, что мы не сделаем это! Так вот, теперь у меня миллион в кармане - мы победили! Вернусь в Москву и обязательно предоставлю все доказательства - у меня есть и фото, и видео. Остается всего несколько дней до моего возвращения в столицу, пытаюсь пока меньше думать о работе, но не получается. Кажется, я настолько вдохновилась здесь, что решила открыть новый бизнес - свою он-лайн школу! А вообще, мне очень часто говорят, что я могла бы быть хорошим спикером. После Synergy Global Forum об этом задумалась...".

Анна Калашникова случайно стала богаче на миллион рублей


Анна Калашникова пробудет на Карибах до Старого Нового года, а затем вернется в Москву, чтобы продолжать заниматься творчеством, развивать свой бизнес и радовать всех на телеэкранах.

Анна Калашникова случайно стала богаче на миллион рублей

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Ключевые слова: Анна Калашникова

Количество просмотров: 0
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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