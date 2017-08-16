Анна Калашникова случайно стала богаче на миллион рублей

Девушка решилась на морское путешествие вместе с предпринимателями, топ-менеджерами, бизнесменами и организатором мероприятия, ректором школы бизнеса "Синергия" Григорием Аветовым."Конечно, здесь потрясающе, хоть и непривычный для меня режим, - делится Анна Калашникова, - все четко и по графику. Тем не менее, эмоции от каждого дня настолько новые для меня и положительные, что мне нравится такой распорядок дня. Мы - самая настоящая команда, а нас здесь около 90 человек. На днях выиграли гонку. А у меня в Москве есть друзья, которые почему-то не верили в нашу команду, поспорили со мной на миллион, что мы не сделаем это! Так вот, теперь у меня миллион в кармане - мы победили! Вернусь в Москву и обязательно предоставлю все доказательства - у меня есть и фото, и видео. Остается всего несколько дней до моего возвращения в столицу, пытаюсь пока меньше думать о работе, но не получается. Кажется, я настолько вдохновилась здесь, что решила открыть новый бизнес - свою он-лайн школу! А вообще, мне очень часто говорят, что я могла бы быть хорошим спикером. После Synergy Global Forum об этом задумалась...".Анна Калашникова пробудет на Карибах до Старого Нового года, а затем вернется в Москву, чтобы продолжать заниматься творчеством, развивать свой бизнес и радовать всех на телеэкранах.