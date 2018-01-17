Ален Делон готов к смерти

В ходе беседы с журналистами 82-летний актер высказался о том, что не понимает современный мир, да и уже морально готов к смерти. По его мнению, для людей сейчас главное значение имеют только деньги.«В современном мире все ненастоящее, поскольку все зависит от денег. Я уже все видел, все пережил. Но главное состоит в том, что я ненавижу это время, меня от него тошнит. Все подделка, все чувства оскорблены, в мире не осталось ни уважения, ни умения держать слово, только деньги важны, круглые сутки только слышишь, что о криминале», — рассказал Делон.Несмотря на то, что все эти годы Ален пользовался огромной популярностью у прекрасного пола, он сам еще не встретил ту, с которой готов был бы прожить до конца жизни.