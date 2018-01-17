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Ален Делон готов к смерти

Сегодня, 10:22
Знаменитый французский актер Ален Делон в последнее время редко общается с журналистами, но в честь 60-летия своей актерской карьеры дал откровенное интервью.

Ален Делон готов к смерти
В ходе беседы с журналистами 82-летний актер высказался о том, что не понимает современный мир, да и уже морально готов к смерти. По его мнению, для людей сейчас главное значение имеют только деньги.

Ален Делон готов к смерти


«В современном мире все ненастоящее, поскольку все зависит от денег. Я уже все видел, все пережил. Но главное состоит в том, что я ненавижу это время, меня от него тошнит. Все подделка, все чувства оскорблены, в мире не осталось ни уважения, ни умения держать слово, только деньги важны, круглые сутки только слышишь, что о криминале», — рассказал Делон.

Несмотря на то, что все эти годы Ален пользовался огромной популярностью у прекрасного пола, он сам еще не встретил ту, с которой готов был бы прожить до конца жизни.

Ален Делон готов к смерти

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Ключевые слова: Ален Делон

Количество просмотров: 2 743
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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