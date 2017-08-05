"Не могу думать о ней в прошедшем времени" - заявил Шепелев. Так телеведущий поддержал одного из гостей программы, актера Валерия Гаркалина - он потерял супругу в 2009 году и до сих пор переживает эту тяжелую утрату.
Дмитрий Шепелев сделал неожиданное признание о Жанне Фриске
Сегодня, 20:48
Телеведущий Дмитрий Шепелев поразил публику своим заявлением о покойной певице.
После длительной и тяжелой борьбы с опухолью мозга, Жанна Фриске умерла летом 2015-го года. Её возлюбленный Дмитрий Шепелев, похоже, до сих пор не смирился с уходом звезды - в недавнем эфире своего шоу "На самом деле" он признался, что каждый день общается с Жанной так, как если бы она была жива.
"Не могу думать о ней в прошедшем времени" - заявил Шепелев. Так телеведущий поддержал одного из гостей программы, актера Валерия Гаркалина - он потерял супругу в 2009 году и до сих пор переживает эту тяжелую утрату.
"Не могу думать о ней в прошедшем времени" - заявил Шепелев. Так телеведущий поддержал одного из гостей программы, актера Валерия Гаркалина - он потерял супругу в 2009 году и до сих пор переживает эту тяжелую утрату.
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Ключевые слова: Дмитрий Шепелев, Жанна Фриске
Количество просмотров: 11 258
Количество просмотров: 11 258
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com, 1tv
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Автор фото: instagram, vk.com, 1tv
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