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Дмитрий Шепелев сделал неожиданное признание о Жанне Фриске

Сегодня, 20:48
Телеведущий Дмитрий Шепелев поразил публику своим заявлением о покойной певице.

Дмитрий Шепелев сделал неожиданное признание о Жанне Фриске
После длительной и тяжелой борьбы с опухолью мозга, Жанна Фриске умерла летом 2015-го года. Её возлюбленный Дмитрий Шепелев, похоже, до сих пор не смирился с уходом звезды - в недавнем эфире своего шоу "На самом деле" он признался, что каждый день общается с Жанной так, как если бы она была жива.

Дмитрий Шепелев сделал неожиданное признание о Жанне Фриске


Дмитрий Шепелев сделал неожиданное признание о Жанне Фриске


"Не могу думать о ней в прошедшем времени" - заявил Шепелев. Так телеведущий поддержал одного из гостей программы, актера Валерия Гаркалина - он потерял супругу в 2009 году и до сих пор переживает эту тяжелую утрату.

Дмитрий Шепелев сделал неожиданное признание о Жанне Фриске


Дмитрий Шепелев сделал неожиданное признание о Жанне Фриске


Дмитрий Шепелев сделал неожиданное признание о Жанне Фриске

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Ключевые слова: Дмитрий Шепелев, Жанна Фриске

Количество просмотров: 11 258
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, 1tv

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