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Sabi Miss выпустила новое видео, которое рекомендовано смотреть без звука

Сегодня, 16:32
И это не потому, что трек молодой рэп исполнительницы так и называется «Без звука», а потому, что Sabi Miss не стесняется в употреблении нецензурной лексики.

Sabi Miss выпустила новое видео, которое рекомендовано смотреть без звука
Тем не менее, Sabi Miss можно считать самой нашумевшей артисткой последней недели, поскольку всего за пару дней эта песня попала в ТОП 30 чарта популярной музыки ВКонтакте и успела засесть в голове у сотни тысяч слушателей, переворачивая представление о женском рэпе.

Sabi Miss выпустила новое видео, которое рекомендовано смотреть без звука


Что касается видеоряда, то здесь полноценно властвует красивая и завораживающая своей притягательной энергией Саби, ну а в качестве декораций к этому действу, правила которого устанавливает она сама, есть и крутая американская фура и файер шоу.


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Ключевые слова: Sabi Miss

Количество просмотров: 2 197
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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