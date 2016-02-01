Что касается видеоряда, то здесь полноценно властвует красивая и завораживающая своей притягательной энергией Саби, ну а в качестве декораций к этому действу, правила которого устанавливает она сама, есть и крутая американская фура и файер шоу.
Sabi Miss выпустила новое видео, которое рекомендовано смотреть без звука
Сегодня, 16:32
И это не потому, что трек молодой рэп исполнительницы так и называется «Без звука», а потому, что Sabi Miss не стесняется в употреблении нецензурной лексики.
Тем не менее, Sabi Miss можно считать самой нашумевшей артисткой последней недели, поскольку всего за пару дней эта песня попала в ТОП 30 чарта популярной музыки ВКонтакте и успела засесть в голове у сотни тысяч слушателей, переворачивая представление о женском рэпе.
Что касается видеоряда, то здесь полноценно властвует красивая и завораживающая своей притягательной энергией Саби, ну а в качестве декораций к этому действу, правила которого устанавливает она сама, есть и крутая американская фура и файер шоу.
Что касается видеоряда, то здесь полноценно властвует красивая и завораживающая своей притягательной энергией Саби, ну а в качестве декораций к этому действу, правила которого устанавливает она сама, есть и крутая американская фура и файер шоу.
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Ключевые слова: Sabi Miss
Количество просмотров: 2 197
Количество просмотров: 2 197
Автор: LiliПерейти в галерею
Автор фото: Пресс-служба
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Автор фото: Пресс-служба
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