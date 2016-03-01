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Анастасия Михайлюта украсила обложку японского издания EnVie

Вчера, 13:10
Юная модель Анастасия Михайлюта приняла предложение известного глянцевого издания в Японии.

Анастасия Михайлюта украсила обложку японского издания EnVie
Анастасия Михайлюта, международная модель в списке которой несколько профессиональных модельных работ в Европе, России и Украины теперь покоряет Восточную Азию.

Анастасия Михайлюта украсила обложку японского издания EnVie


Анастасия Михайлюта украсила обложку японского издания EnVie


В феврале 2018 года Настя появится на обложке популярного японского журнала EnVie, примерив на себя два дерзких образа: всеми любимой суперзлодейки вселенной Харли Квинн и Джокера.

Анастасия Михайлюта украсила обложку японского издания EnVie


Анастасия Михайлюта украсила обложку японского издания EnVie


«Это интересный проект и интересный концепт, перевоплощение из красотки Харли Квинн в беспощадного злодея Джокера давался не сразу. Макияж, одежда, татуировки, сам образ все было необычно, но я надеюсь, что справилась с поставленной задачей. И я рада, что наша работа была достойно оценена командой японского журнала EnVie и размещена на обложку февральского номера» -

прокомментировала Анастасия Михайлюта.

Анастасия Михайлюта украсила обложку японского издания EnVie


Анастасия Михайлюта украсила обложку японского издания EnVie

← Хайди Клум вернулась к изменившему ей ... Виктория Ланевская порадовала новой м... →

Ключевые слова: Анастасия Михайлюта

Количество просмотров: 1 599
Автор: Mysha

Автор фото: журнал EnVie

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