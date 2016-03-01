Анастасия Михайлюта украсила обложку японского издания EnVie

Анастасия Михайлюта, международная модель в списке которой несколько профессиональных модельных работ в Европе, России и Украины теперь покоряет Восточную Азию.В феврале 2018 года Настя появится на обложке популярного японского журнала EnVie, примерив на себя два дерзких образа: всеми любимой суперзлодейки вселенной Харли Квинн и Джокера.«Это интересный проект и интересный концепт, перевоплощение из красотки Харли Квинн в беспощадного злодея Джокера давался не сразу. Макияж, одежда, татуировки, сам образ все было необычно, но я надеюсь, что справилась с поставленной задачей. И я рада, что наша работа была достойно оценена командой японского журнала EnVie и размещена на обложку февральского номера» -прокомментировала Анастасия Михайлюта.