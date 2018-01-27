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Илья Яббаров сомневается, что дочь экс-супруги является его биологическим ребенком

Вчера, 13:22
Экс-участник главной телестройки страны Илья Яббаров тяжело пережил разрыв со своей супругой.

Илья Яббаров сомневается, что дочь экс-супруги является его биологическим ребенком
У пары подрастает дочь Владислава, и недавно Илья сообщил, что хочет сделать ДНК-тест. По разговорам их друзей, ребенок может быть не от Яббарова, и теперь он хочет удостовериться в этом.

Илья Яббаров сомневается, что дочь экс-супруги является его биологическим ребенком


«Наши общие друзья уверены, что экс-супруга родила от другого мужчины. Все как один твердят об этом. Если честно, у меня тоже закрались серьезные сомнения. В тот момент, когда бывшая забеременела, я постоянно находился в командировках. Мы тогда еще не были расписаны, но сразу после известия о ближайшем пополнении и она, и моя теща стали настаивать на оформлении брака. Сейчас понимаю, истинным отцом ребенка действительно могу быть не я», - считает Илья.

Сейчас девочка уже посещает школу, а Яббаров ушел из семьи, когда Владислава еще была маленькой. С матерью дочки у Ильи сохранились сложные отношения.

Илья Яббаров сомневается, что дочь экс-супруги является его биологическим ребенком

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Ключевые слова: Илья Яббаров

Количество просмотров: 4 056
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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