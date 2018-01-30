Хайди Клум поделилась горячими фотографиями в нижнем белье

Недавно же Хайди решила порадовать своих подписчиков горячими фотографиями, на которых позирует лежа в кровати в сексуальном белье. Фигура модели вызывает зависть молодых девушек, о чем Хайди прекрасно знает.Больше полугода назад Клум рассталась с возлюбленным Вито Шнабелем, который изменил модели, но недавно же появились новости о воссоединении пары. Видимо Хайди решила простить провинившегося бойфренда.