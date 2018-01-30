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Хайди Клум поделилась горячими фотографиями в нижнем белье

Вчера, 13:59
44-летняя модель Хайди Клум является обладательницей идеальной фигуры, которую не устает демонстрировать на фотографиях.

Хайди Клум поделилась горячими фотографиями в нижнем белье
Недавно же Хайди решила порадовать своих подписчиков горячими фотографиями, на которых позирует лежа в кровати в сексуальном белье. Фигура модели вызывает зависть молодых девушек, о чем Хайди прекрасно знает.

Хайди Клум поделилась горячими фотографиями в нижнем белье


Больше полугода назад Клум рассталась с возлюбленным Вито Шнабелем, который изменил модели, но недавно же появились новости о воссоединении пары. Видимо Хайди решила простить провинившегося бойфренда.

Хайди Клум поделилась горячими фотографиями в нижнем белье

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Ключевые слова: Хайди Клум

Количество просмотров: 3 120
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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