Больше полугода назад Клум рассталась с возлюбленным Вито Шнабелем, который изменил модели, но недавно же появились новости о воссоединении пары. Видимо Хайди решила простить провинившегося бойфренда.
Хайди Клум поделилась горячими фотографиями в нижнем белье
Вчера, 13:59
44-летняя модель Хайди Клум является обладательницей идеальной фигуры, которую не устает демонстрировать на фотографиях.
Недавно же Хайди решила порадовать своих подписчиков горячими фотографиями, на которых позирует лежа в кровати в сексуальном белье. Фигура модели вызывает зависть молодых девушек, о чем Хайди прекрасно знает.
Больше полугода назад Клум рассталась с возлюбленным Вито Шнабелем, который изменил модели, но недавно же появились новости о воссоединении пары. Видимо Хайди решила простить провинившегося бойфренда.
Больше полугода назад Клум рассталась с возлюбленным Вито Шнабелем, который изменил модели, но недавно же появились новости о воссоединении пары. Видимо Хайди решила простить провинившегося бойфренда.
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Ключевые слова: Хайди Клум
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Количество просмотров: 3 120
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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