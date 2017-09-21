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Катя Лель шокировала сеть снимком Александра Домогарова

Вчера, 21:12
Певица Катя Лель выложила в интернет снимок изменившегося до неузнаваемости актера Александра Домогарова.

Катя Лель шокировала сеть снимком Александра Домогарова
На днях звездный бомонд собрался на юбилее актрисы Ольги Кабо. Не смогла пропустить такой праздник и певица Катя Лель. Однако поводом для обсуждения в сети стала вовсе не она, а фотография, выложенная исполнительницей в своём блоге.

Катя Лель шокировала сеть снимком Александра Домогарова


В кадре вместе с Лель запечатлен Александр Домогаров. 54-летний актер крайне редко появляется на публике, а в СМИ уже давно ходят слухи о его болезни. И вот, по мнению пользователей сети, эти слухи похожи на правду - на такие мысли их подтолкнул внешний вид звезды. Домогаров сильно изменился, его лицо выглядит отёкшим. "Люди, дорогие мои! Очень прошу вас относиться к каждому известному человеку в моем аккаунте с уважением! Посмотрите на себя в зеркало: вы идеал или вы молодеете и не меняетесь с годами?! Будьте добры и разумны! Благодарю, если услышите меня!" - написала певица в ответ на комментарии пользователей.

Катя Лель шокировала сеть снимком Александра Домогарова


Катя Лель шокировала сеть снимком Александра Домогарова

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Ключевые слова: Катя Лель, Александр Домогаров

Количество просмотров: 9 204
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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