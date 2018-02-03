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Селена Гомес завершила лечение в клинике от депрессии

Сегодня, 13:49
На днях западные таблоиды сообщили о том, что популярная певица Селена Гомес прошла двухнедельный курс лечения от депрессии в Нью-йоркской клинике.

Селена Гомес завершила лечение в клинике от депрессии
Теперь же исполнительница чувствует себя гораздо лучше и готова погрузиться в работу. Да и бойфренд Джастин Бибер поддержал возлюбленную, но лечение никак не связано с ним.

Селена Гомес завершила лечение в клинике от депрессии


«Речь идет о физическом и психическом здоровье и правильном питании. Селена провела в клинике около двух недель, в течение которых иногда покидала больницу для решения рабочих вопросов. Селена чувствует себя прекрасно.

Селена Гомес завершила лечение в клинике от депрессии


Он знал о ее обращении в клинику и поддерживал. Однако лечение никак не связано с ним. Это было ее решение. Сейчас Селена работает над новой музыкой», - делится инсайдер.

Напомним, что недавно появилась информация о проблемах в отношениях Селены и Джастина. По сведениям, певец устал терпеть контроль и ревность со стороны Гомес.

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Ключевые слова: Селена Гомес

Количество просмотров: 273
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Селена Гомес завершила лечение в клинике от депрессии На днях западные таблоиды сообщили о том, что популярная певица Селена Гомес прошла двухнедельный курс лечения от депрессии в Нью-йоркской клинике.
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