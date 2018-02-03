Селена Гомес завершила лечение в клинике от депрессии

«Речь идет о физическом и психическом здоровье и правильном питании. Селена провела в клинике около двух недель, в течение которых иногда покидала больницу для решения рабочих вопросов. Селена чувствует себя прекрасно.
Он знал о ее обращении в клинику и поддерживал. Однако лечение никак не связано с ним. Это было ее решение. Сейчас Селена работает над новой музыкой», - делится инсайдер.
Напомним, что недавно появилась информация о проблемах в отношениях Селены и Джастина. По сведениям, певец устал терпеть контроль и ревность со стороны Гомес.