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Юлианна Караулова была на грани громкого позора

Сегодня, 09:54
Выпускница популярного телепроекта "Фабрика звезд" Юлианна Караулова смогла добиться значительных высот в творческой карьере.

Юлианна Караулова была на грани громкого позора
Недавно же исполнительница выступила на грандиозном концерте Big Love Show в Олимпийском. Но ее выступление едва не закончилось громким конфузом, прямо перед выходом на сцену артистка забыла слова своей песни.

Юлианна Караулова была на грани громкого позора


"Я хорошо знаю слова всех моих песен. Меня ночью разбуди – я с любой строчки продолжу. Но, как и театральные артисты, перед выходом на сцену всегда повторяю слова, чтобы не забыть от волнения. Так было и в этот раз. Помощник режиссера дал команду готовиться мне к выходу, до моего номера оставалось 15 минут. И вдруг по пути от гримерной до сцены я понимаю, что не помню второй куплет песни!

Юлианна Караулова была на грани громкого позора


Меня прошиб холодный пот, – вспоминает Караулова. – Я стала спрашивать у подтанцовки, с каких слов начинается второй куплет. Оказалось, никто не знает, потому что не обращает внимания на то, что я пою. Потребовалась экстренная помощь. К счастью, в телефон была закачана эта композиция – быстро ее нашла и послушала. Это меня реально спасло, иначе я бы опозорилась на сцене".

Напомним, что Юлианна была солисткой группы "5sta Family", благодаря чему снова заставила всех вспомнить о себе после окончания "Фабрики звезд", и, покинув группу, она ушла в сольное плавание.

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Ключевые слова: Юлианна Караулова

Количество просмотров: 3 211
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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