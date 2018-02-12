Юлианна Караулова была на грани громкого позора

Недавно же исполнительница выступила на грандиозном концерте Big Love Show в Олимпийском. Но ее выступление едва не закончилось громким конфузом, прямо перед выходом на сцену артистка забыла слова своей песни."Я хорошо знаю слова всех моих песен. Меня ночью разбуди – я с любой строчки продолжу. Но, как и театральные артисты, перед выходом на сцену всегда повторяю слова, чтобы не забыть от волнения. Так было и в этот раз. Помощник режиссера дал команду готовиться мне к выходу, до моего номера оставалось 15 минут. И вдруг по пути от гримерной до сцены я понимаю, что не помню второй куплет песни!Меня прошиб холодный пот, – вспоминает Караулова. – Я стала спрашивать у подтанцовки, с каких слов начинается второй куплет. Оказалось, никто не знает, потому что не обращает внимания на то, что я пою. Потребовалась экстренная помощь. К счастью, в телефон была закачана эта композиция – быстро ее нашла и послушала. Это меня реально спасло, иначе я бы опозорилась на сцене".Напомним, что Юлианна была солисткой группы "5sta Family", благодаря чему снова заставила всех вспомнить о себе после окончания "Фабрики звезд", и, покинув группу, она ушла в сольное плавание.